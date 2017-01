Alcalde de Medellín le pidió al nuevo curador de la ciudad que desista de posesionar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió al excurador del edificio Space Carlos Alberto Ruiz Arango -quien resulto elegido como curador de la capital antioqueña- que desista de posesionarse en el cargo.

El mandatario señaló que este caso no tiene presentación, ya que la ley le da a él la posibilidad de posesionarse y técnicamente está dotado para haberse ganado el concurso, pero por el bien de la ciudad no debería posesionarse.

“La ley me da cinco días hábiles para yo notificarlo que ganó el concurso y tiene unos tiempos para posesionarse y este viernes se vence ese plazo”, dijo el alcalde Gutiérrez

Agregó que si como mandatario de Medellín no lo notifica y lo posesiona le dan un año de cárcel por desacato y varios años de inhabilidad.

Sostuvo que lo que hizo fue delegar esa labor dentro de una entidad de la administración municipal para cumplir con la ley

“Mire como son las cosas, hoy la ley lo protege más a él que a mí como alcalde y que a las víctimas del edificio Space”, dijo el alcalde de Medellín.

Puntualizó que Carlos Alberto Ruiz Arango, lo que ha dicho “es que va para adelante con el proceso, algo que dijo no tiene presentación para Medellín”.