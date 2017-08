Imagen toma del video que circula por redes sociales

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que desconoce el caso del habitante de calle que, aparentemente, fue agredido por un policía.

Sin embargo aseguró que si se llega a demostrar la responsabilidad de algún miembro de la Policía o de otra persona en este caso, deberán ser sancionados.

“Yo no sé de qué situación es la que usted me está hablando, no conozco el tema, pero lo que sí es cierto es que si hay alguien que comete abusos, por supuesto, será sancionado”, expresó.

Según el alcalde Peñalosa, las estadísticas demuestran que se han reducido a menos de la mitad los casos de homicidios de habitantes de calle en la ciudad.

“Pero como nunca los habitantes de calle han tenido apoyo, han tenido recursos, se han reconstruido los albergues, se han hechos nuevos albergues, programas de rehabilitación”, dijo Peñalosa.

Es de señalar que mientras avanzan las respectivas investigaciones la Policía tomó la decisión de separar del cargo al uniformado de la institución que, presuntamente, habría agredido a un habitante de calle en Bogotá y cuyo caso se hizo viral por las redes sociales.