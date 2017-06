Alcaldes de Cali y Medellín respaldan propuesta de excarcelación a delitos menores

Cárcel / Foto referencial AFP

Los mandatarios de Cali, Maurice Armitage y de Medellín, Federico Gutiérrez, se mostraron de acuerdo con la propuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de convertir en excarcelables algunos delitos menores como la inasistencia alimentaria y señalaron que puede ser una buena alternativa para descongestionar las cárceles del país.

Maurice Armitage, alcalde de Cali, sostuvo que en su ciudad el hacinamiento carcelario supera el 300% y que pese a que se tratan de establecer los controles para superar esta problemática todo se vuelve insuficiente.

“Lo que estamos viendo es que ya no nos cabe más gente en nuestra cárcel y la verdad es que creemos que construir más no va hacer suficiente, se debe establecer una pedagogía y otras alternativas que permitan la resocialización de personas, en lugar de mandarlas a prisión”, dijo Armitage.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aunque mostró su rechazo a la Ley de Jubileo, indicó que no todos en este país son criminales y que por lo tanto hay que buscar soluciones diferenciadas para cada uno de los casos que se presenten.

“Con la ley de jubileo nunca hemos estado de acuerdo, la verdad es que no vemos conveniente que salgan delincuentes peligrosos de la cárcel, no obstante creemos que la detención intramural no puede ser para todo el mundo, si seguimos metiendo a todos allí llegará el día en que por más que construyamos nada nos de abasto”, dijo el mandatario.

RCN Radio trató de consultar al alcalde Enrique Peñalosa, quien participó en el mismo debate que Armitage y Gutiérrez en Bogotá sobre la crisis carcelaria en sus ciudades, pero no quiso referirse al tema.