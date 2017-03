Alcaldías dejarían perder más de $5 mil millones por no cobrar multas de tránsito: SuperTransporte

Foto referencal cortesía Alcaldía de Cali

La Superintendencia de Puertos y Transporte advirtió que debido a la falta de gestión por parte de las Secretarías de Tránsito del país y seguimiento de las Alcaldías, el Gobierno dejaría de recibir cinco mil 223 millones de pesos por multas que fueron impuestas a conductores y no se cobraron a tiempo.

El superintendente Javier Jaramillo aseguró que de los $64.241 millones en comparendos por informalidad que se impusieron en los últimos dos años, los infractores han pagado voluntariamente $8.753 millones (14%); mientras que el 78% restante se encuentra en trámite administrativo y la parte restante, que equivale a $5.223 millones, está en riesgo de caducar por vencimiento de la multa.

“De nada sirve aumentar los controles en contra de la informalidad si las Secretarías de Tránsito no cobran las multas impuestas. Además de inmovilizar vehículos, a los infractores hay que tocarles el bolsillo para que entiendan que violar la ley trae sus consecuencias. Así que es inadmisible que por falta de gestión administrativa en los municipios miles de conductores infractores queden impunes en todo el país”, concluyó Jaramillo.

Según la SuperTransporte, actualmente Barranquilla, Santa Marta y Armenia se destacan por su buen desempeño en materia de imposición

y cobro de multas de tránsito al transporte informal; mientras que Sincelejo, Valledupar, Cartagena y Villavicencio son la contraparte que preocupan por su falta de gestión en esta materia.

“La única forma de combatir la informalidad es con controles. A menor informalidad, más seguridad y calidad del servicio para los usuarios; no podemos dejar de lado la gran afectación económica que viene causando a los Sistemas de Transporte Masivo y, en general, a todo el transporte formal. La informalidad es un trabajo que empobrece, no genera sostenibilidad del sector y, lo más preocupante, no ofrece estabilidad laboral”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

En los últimos dos años la Superintendencia de Puertos y Transporte reporta la imposición de 209 mil 890 comparendos en las diferentes regiones del país, de los cuales el 78 por ciento (163.714) fueron impuestos a vehículos de servicio particular (la mitad corresponden a motocicletas), y el 22 por ciento restante a vehículos de servicio público.