Alejandro Ordóñez oficializó su candidatura presidencial para el 2018

Foto RCN Radio

En un evento en el centro de Bogotá, el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado fue presentado formalmente por un grupo de ciudadanos como candidato presidencial para las elecciones de 2018.

El exfuncionario aspirará por firmas y no por el partido Conservador como algunos lo habían pedido. En los próximos días iniciará el proceso de recolección de los apoyos de la ciudadanía.

En su discurso, Ordóñez afirmó que entre los pilares de su campaña estará la defensa de la familia y la posibilidad de que en Colombia haya paz, pero sin impunidad.

“No más claudicaciones con la subversión, no más ideologías de género, no más impunidad, no vamos a repetir el escenario de Venezuela, no vamos a hacer otra Venezuela”, manifestó.

Ordóñez se comparó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que hay algunas cosas que se deben imitar de él.

“Uno puede estar o no de acuerdo con el presidente Trump, yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas. Él está haciendo lo que prometió y en eso hay que imitarlo y yo les digo que haré lo que prometo”, manifestó.

El candidato presidencial también se comprometió a combatir los cultivos ilícitos y aprovechó para burlarse del presidente Santos por los bienes de las Farc.

“Mire lo que me dijo el presidente Santos cuando yo advertí que estábamos ante una gigantesca operación de lavado de activos: ‘Pero procurador, hemos hecho todos los esfuerzos, y no les hemos conseguido nada’, casi que me enternece”, indicó.

También prometió que impulsará una asamblea nacional constituyente para tumbar el acuerdo de paz logrado en La Habana.

“El robo del 02 de octubre lo tenemos que solucionar en una constituyente. Vamos a saldar esa deuda, vamos a restablecer el ‘raponazo’ del que fuimos objeto el 02 de octubre”, manifestó.

Alejandro Ordóñez no descartó hacer parte de una convergencia con varios sectores de las bases del conservatismo y el uribismo para llegar más sólidos a la primera y segunda vuelta presidencial.