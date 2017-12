Alistan normativa que ayudará a bajar el precio de los tiquetes aéreos en Colombia

Foto referencial de AFP

La Aeronáutica Civil anunció que a partir del próximo año pondrá en marcha un plan para tratar de regular el precio de los tiquetes aéreos en el país, sin afectar la ley de oferta y demanda que actualmente rige este mercado, mediante la apertura de nuevas opciones de compra para los viajeros.

Se trata del “Permiso de Exploración de Rutas”, el cual según Óscar Imitola, jefe de transporte aéreo de esta entidad, permitirá la creación de nuevos mercados y dar solución a las peticiones de la comunidad que se quejan por el alto precio de estos pasajes.

“Hemos identificado que hay unos trámites administrativos y unos tiempos que imposibilitan que las aerolíneas que ya operan en nuestro país puedan adicionar rutas, a raíz de esta situación creamos un espacio para crear un permiso exploratorio de ruta, lo cual se debe dar bajo ciertas condiciones, las cuales si se cumplen, permitirá abrir nuevos mercados a diferentes destinos del país”, dijo el funcionario. (Lea también: Transporte aéreo de pasajeros cayó este año por paro de pilotos de Avianca)

La Aerocivil sostuvo que las nuevas rutas que se vayan a autorizar para exploración no deberán tener más de un operador y estar dirigidas a un destino turístico o lejano (para lo cual se medirá la duración del vuelo), y en caso de recibir el permiso la aerolínea no podrá usarla por más de seis meses, para después decidir si se queda con ella o no.

“El tema es democratizar el acceso al transporte aéreo y por eso creamos una estrategia que sabemos que va a atacar de forma directa la oferta, para que con ello baje la demanda y con ello los precios que actualmente se están cobrando por parte de las aerolíneas en los tiquetes”, dijo Óscar Imitola.

La Aerocivil espera que esta iniciativa se ponga en marcha durante el primer trimestre del próximo año, luego de la reunión que sostendrá el Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales, donde se espera que las aerolíneas presenten sus propuestas de nuevas rutas.

“Sabemos que empresas como EasyFly está interesada, recordemos que ellos fueron los que iniciaron la ruta Bogotá – Manizales en octubre y pudieron adelantar sus operaciones usando parte de esta figura, si la hubiésemos tenido antes pues no habrían tenido que esperar tanto tiempo”, dijo el jefe de transporte aéreo de la Aerocivil.

Actualmente en Colombia son 20 las aerolíneas que operan el mercado del transporte aéreo de pasajeros, siendo Avianca la más grande con el manejo de cerca del 65% de éste y el precio de los tiquetes no tiene regulación de máximos o mínimos, por lo que se rige al concepto de oferta y demanda que haya en el momento.