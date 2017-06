Alto Consejero presidencial Carlos Correa asegura que no hubo irregularidades en construcción para Coliseo de Montería

Foto: RCN Radio

Al término de la audiencia en la cual se decretó su libertad el Alto Consejero para las Regiones de la Presidencia de la República, manifestó sentirse tranquilo por la investigación que le adelanta la Fiscalía ante un presunto hecho de corrupción.

El alto funcionario aseguró que no se cometió ninguna irregularidad en los contratos para la construcción de un coliseo en Montería, y la Villa Olímpica del municipio al tratarse de obras que ya fueron entregadas a la comunidad, y en cuyas presuntas irregularidades estaría involucrado también el actual alcalde de la ciudad.

“Ocho días después de la presentación ante la Fiscalía, estoy tranquilo porque pudimos demostrar que no hubo peculado, no hay interés indebido de contratos, y no se perdió ni un solo peso de la obra que ya fue entregada a los Monterianos, así que vamos muy tranquilos a seguir trabajando”.

De igual manera, Correa explicó que actualmente pidió una licencia de su cargo como Alto Consejero de la Presidencia, con el propósito de no causar traumas en las investigaciones que adelanta la Fiscalía.

“Yo estoy retirado de mi cargo y he pedido una licencia no remunerada desde el día que tuve conocimiento, para no interferir en las investigaciones de ninguna forma, y en este momento no estoy en mi cargo”.

Finalmente, los dos funcionarios públicos continuarán vinculados a las investigaciones por los delitos de celebración indebida de contratos, y la apelación interpuesta por la Fiscalía a su libertad será determinada por un juez en segunda instancia.