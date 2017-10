Álvaro Ashton pide pruebas a la Corte para su defensa por el cartel de la toga

ALVARO ASHTON Foto: Colprensa

En medio de la declaración del exfiscal extraditable Luis Gustavo Moreno en la Corte Suprema de Justicia por el proceso al senador Álvaro Ashton por el cartel de la toga, su abogado Isnardo Gomez pidió pruebas para sustentar su defensa. (Lea acá: Álvaro Ashton admite reuniones con exmagistrado Ricaurte pero niega pago de sobornos)

“Vamos a ejercer la defensa y estábamos esperando la declaración de Moreno para empezar. Pediremos la declaración de todas las personas que han tenido relación con esto, es decir, los magistrados titulares y auxiliares que han llevado el proceso por parapolitica en el caso del senador”, señaló el abogado.

El alto tribunal abrió una investigación contra el político tras la información de la Fiscalía, en la que se revela que habría dado 1200 millones de pesos al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte para demorar su proceso por parapolítica en la Corte.

Por este caso el senador ya rindió versión libre ante la Corte. Aceptó conocer al exmagistrado Ricaurte pero negó que haya pagado algún tipo de soborno dentro del escándalo y que el exmagistrado Ricaurte le haya pedido dinero para favorecerlo en su proceso por ‘parapolítica’. “Yo nunca he pagado, sólo lo que he pagado son los honorarios de abogados, pero nunca he utilizado recursos distintos para aplicación diferente”, dijo el congresista Ashton.

La investigación de Ashton por parapolitica data de 2012 por supuestos vínculos del congresista con el Bloque Norte de las Autodefensas y cuyo expediente se encontraba a cargo del despacho del magistrado Gustavo Malo Fernández.