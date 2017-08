Ambientalistas denuncian que Distrito se negó a recibir más de 2 mil árboles para la Van Der Hammen

Foto tomada de bogota.gov.co

Varios ambientalistas denunciaron, a través de redes sociales, que tras la jornada masiva de donación en la Plaza de Bolívar el Distrito se negó a recibir más de dos mil árboles que serían destinados para la Reserva Forestal Van Der Hammen.

“Ni Peñalosa ni la CAR quisieron recibir los 2.339 árboles que los ciudadanos le regalaron a Bogotá en su cumpleaños”, fueron algunas de las críticas que se evidenciaron en redes sociales.

Según Sabina Rodríguez, una de las mujeres que lideró esta campaña, aunque recibieron el permiso para usar la Plaza de Bolívar, en esta actividad nunca se habló del recibimiento de los árboles.

“Nunca se designó a nadie y en la respuesta formal no se dijo nada de los árboles y en la reunión que hubo sé dijo que no podían recibirlos ya que no eran la entidad competente”.

Por su parte la CAR, entidad encargada de recibir los árboles, aseguró a RCN Radio que la actividad no fue planeada ni concertada previamente para poder gestionar la logística del caso.

De igual forma, indicó que se va a coordinar el recibimiento de estos árboles, luego de una mesa de técnica que se realizará para recibirlos y que se puedan plantar en la ciudad.

