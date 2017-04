Amenaza por fábrica clandestina en Soacha había sido denunciada por habitantes del sector

Habitantes del barrio en donde se produjo la explosión de una fábrica clandestina en el municipio de Soacha, aseguran que habían denunciado la amenaza ante la alcaldía municipal y no fueron atendidos.

Propietarios de viviendas y residentes del barrio Leon XIII en donde está ubicada la casa que servía como sede de una fábrica clandestina de productos químicos, señalaron que hace tres meses manifestaron en la alcaldía de Soacha, que había un riesgo para la comunidad ante la presencia del lugar en el que eran manipulados elemento peligrosos.

“esto es como una crónica anunciada, los mismos vecinos nos informaron que en esa casa en la que hoy hubo la explosión habían químicos y hacían pólvora de forma clandestina”, dijo Luis Ramírez, lider comunitario del barrio.

Los habitantes señalan que tienen preocupación porque el sector, a pesar de ser residencial poco a poco se ha convertido en una zona comercial con la ubicación de fábricas, almacenes y bodegas de todo tipo.

“nosotros le comunicamos al secretario de gobierno a las autoridades competentes del municipio, ninguno nos hizo caso y ahí están las consecuencias”, agregó Ramírez.

Aún se mantienen las labores de búsqueda de una persona reportada como desaparecida, en el lugar de la explosión que dejó como consecuencia hasta el momento la muerte de una persona y heridas de consideración a otras siete más.

Esperan respuesta de la alcaldía

El teniente Raúl Riobueno, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soacha señaló que aún no se ha podido determinar exactamente la sustancia que generó el estallido y destacó que ahora las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar lo que exactamente pasó.

El oficial señaló que aunque no se determina aún si la fabrica contaba con los permisos necesarios para la manipulación y la producción de elementos químicos, tampoco hay evidencia de la legallidad del lugar.

“la fachada aparentaba ser una vivienda normal, humilde, pero en su interior, 30 metros al fondo era en donde se manipulaban productos químicos”, señaló Riobueno.

Afectaciones materiales

Claudia Ramírez, vivía en el segundo piso de la casa en la que funcionaba, en su primera planta, la fábrica clandestina. Dice que aunque perdió sus pertenencias, su hija alcanzó a salir con vida y eso es lo importante.

“yo estaba en el trabajo y mi hija me pidió permiso para sacar unas fotocopias, por fortuna ella alcanzó a salir y luego me llamó toda asustada diciéndome que había ocurrido la explosión y cuando llegué me di cuenta que todo lo habíamos perdido”, indicó la mujer.



Fiscalía Investiga lo que hacían en la fábrica clandestina

Con la ayuda de expertos antiexplosivos se adelanta la investigación para esclarecer las causas de la explosión en el barrio Leon XIII, en una zona residencial de Soacha.

La producción de los elementos se hacía de forma industrial, razón por la cual no sólo se vio afectada la sede de la misma fábrica cuya fachada era una casa de tres pisos, sino además al menos 7 viviendas ubicadas en la zona de la explosión.

Se descartó una nueva amenaza de explosión por productos químicos, pero se ha ordenado a las personas habitantes de las casas afectadas, para que se abstengan al menos durante las próximas horas de ingresar a ellas mientras se descartan riesgos estructurales.