Andrés Felipe Arias es un preso político de Juan Manuel Santos dice Álvaro Uribe Vélez

Foto: Colprensa - Campaña Arias

El senador Àlvaro Uribe Vélez asegura que el tratado de extradición con los EE.UU no existe, sino que es una estrategia de persecución política del presidente Juan Manuel Santos contra el exministro de Agricultura.

El líder natural del Centro Democrático aseguró que el gobierno Santos había dicho en el pasado que no existía tratado de extradición con los EE.UU, “el Gobierno Santos dijo que no había tratado con EEUU para justificar el envío de Walid Makled, el narcotraficante venezolano aliado de Chávez para complacer a las Farc, hoy dice que si, todo lo contrario de lo que habia dicho, para perseguir a Arias”.

Uribe afirma que el exministro Andrés Felipe Arias, no robó durante el programa de Agro Ingreso Seguro, “Arias no robó, Agro Ingreso Seguro le sirvió a más de 380.000 agricultores, Arias como mis compañeros que están en la cárcel no se han robado ni un peso, son perseguidos políticos”.

El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez cuestionó las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, “Dr. Uribe, entonces Agro Ingreso Seguro no fue un robo?”, se preguntó Márquez.