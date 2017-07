Ante el CNE se inscribió comité promotor de firmas para inscripción de Petro a la Presidencia

Alcalde Gustavo Petro / Foto AFP

Ante al Registraduría se inscribió el comité ‘Colombia Humana’, que iniciará la recolección de firmas para la inscripción del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para las elecciones presidenciales del 2018.

Al registro oficial además de los jóvenes que registraron el comité también asistió Gustavo Petro quien indicó que iniciarán un recorrido por todo el país para hacer la recolección de firmas y la meta es recoger un millón.

De igual forma el exalcalde se refirió a algunos de los puntos que promoverá en su campaña.

“La agenda prioritaria tiene que ver con la justicia social, superar el modelo de salud que es atroz, un modelo pensional que garantice el derecho a la pensión, también de superar un modelo económico caduco que se ha basado en el carbón y el petróleo que está haciendo crisis en el mundo”, dijo Petro.

Además aseguró que las sanciones de la Procuraduría que hay en su contra no son un motivo de inhabilidad para aspirar a la Presidencia.

“Para nada existen en la Constitución inhabilidades que vengan por deudas fiscales, así que no hay ninguna inhabilidad; la Corte Constitucional en varias sentencias diferentes ha dicho que no se pueden ampliar las inhabilidades para ser presidente sino que son exclusivamente las que están en la Constitución y no hay inhabilidad derivada por deuda fiscal”.

Según Petro, el actual acuerdo con las Farc se respetará, pero indicó que llegó el momento de construir el verdadero acuerdo de paz, que básicamente según él tiene que ver con los problemas de índole social y que están impidiendo la convivencia nacional, que no son solamente los que están escritos en el texto del acuerdo de La Habana.

La Registraduria exige para poder inscribir a un candidato a la Presidencia un total de 386.148 firmas.