Antiguos empleados de Telecom exigen a la Corte su restitución laboral

Foto RCN Radio



En frente del Palacio de Justicia cerca de 100 antiguos empleados de Telecom protestan pidiéndole a la Corte Constitucional que exija el cumplimiento de un fallo a su favor para la reubicación laboral

“Estamos exigiendo la reubicación y parece una burla, no nos definen nada”, afirmó Guillermo Rodríguez, uno de los afectados.

Quienes protestan dicen que han insistido al Gobierno y a los entes judiciales y aunque algunos ganaron tutelas en el año 2006, estas no han sido acatadas.

“Yo me gané la tutela en el año 2006, el juez dijo en la tutela que debía cancelarme en 48 horas la indemnización y reubicarme. Soy padre de familia y a la fecha no me han pagado, ni reubicado”, aseguró Luis Restrepo.

Según los exempleados, son 900 los casos sin solución y garantías que pertenecen a diferentes ciudades como Quibdó, Cúcuta, Bucaramanga, Leticia, entre otras.

El Par de Telecom, la entidad asignada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha expresado en ocasiones que está buscando en entidades públicas cargos con perfiles parecidos para reubicar a los antiguos funcionarios.