Antonio Navarro Wolf relató su paso por el túnel de la muerte

El dirigente político Antonio Navarro Wolf relató en el programa Sobrevivientes RCN cómo fue ese momento en que vio de cerca la muerte tras sufrir un atentado en Cali por el cual le fue amputada la pierna izquierda y perdió el movimiento de la lengua.

Los hechos se presentaron en 1985 cuando el congresista militaba en el M- 19 y junto a varios integrantes del movimiento intentaban un proceso de negociación de paz con el Gobierno de ese entonces (el de Belisario Betancur).

Navarro Wolf, quien ahora es congresista, viajó a Cali en mayo de ese año y mientras desayunaba en una cafetería del barrio el Peñón, que estaba ubicada al frente de una casa en la que había vivido varios años, perpetraron el atentado en su contra.

“Entró un señor y nos tiró una granada que me estalló al lado del pie izquierdo. Yo no me di cuenta que era una granada sentí la explosión, un polvero y caí de lado”, narró.

Por fortuna pasaba una ambulancia por el sector que le prestó ayuda y fue trasladado al Hospital departamental de Cali.

“Yo no me di cuenta que tenía el pie destrozado, solo que tenía un golpe en la cabeza y un turupe en el cuello por una esquirla que se me metió en el cuello, se me inflamó”, relató.

Asegura que esa esquirla fue la causante de que literalmente hoy “hablo a media lengua”. La esquirla le cortó el nervio hipogloso, el cual conecta la lengua con el cerebro, “y por eso hablo como hablo ahora porque la parte izquierda de la lengua no la puedo controlar, se desconectó esa parte de la lengua de mi cerebro”.

Por este episodio estuvo a punto de morir y asegura que vio el famoso túnel de la muerte del que muchos hablan cuando estuvieron a punto de perder la vida. “Afortunadamente no llegue al otro lado”.

Después de estar en cuidados intensivos por varias semanas en Cali y con un hueco en el pie, que él asegura era de gran tamaño que hasta podía caber su puño, se enteraron que querían ‘rematarlo’.

“La granada me había destrozado el pie izquierdo. Me hicieron varias cirugías para cortarme algunos dedos y me dio una infección en el pie. Yo recuerdo todavía con miedo, que cuando sonaba esa camilla cuando venían a hacerme curación era para rasparme la herida y las bacterias que tenía”, agregó.

Por las amenazas fue trasladado a México al Hospital Ángeles Mocel, a donde llegó con bastante fiebre por lo que los médicos le inyectaron Dipirona, medicamento para calmar la fiebre y el dolor. Lo que no sabían era que Navarro Wolf era alérgico, de hecho él tampoco, y este medicamento lo hizo entrar en shock y fue ahí cuando pasó al túnel de la muerte.

“Entre en crisis seria de tipo alérgico, tengo alergia a la Dipirona, me empece a morir, sentí que me estaba yendo. Pasó ese umbral de la angustia y me fui metiendo en un túnel donde la luz se alejaba, era el túnel de la muerte y me empecé a sentir tranquilo, reposado, todo se quedaba quieto, pasada la angustia ya no sentía nada que me preocupara y me sentía bien, me sentía placido”, aseguró.

“Mi primo se dio cuenta que estaba mal, puso el suero a chorro, y me decía: ‘no te vayas abre los ojos Antonio’ y me fui devolviendo por el túnel, eso fue viaje de ida y de vuelta. Ahí descubrí que la muerte no es fea, pasado el umbral no sentía angustia”.

Finalmente dice que decidió que le fuera amputada la pierna porque era la infección que tenía en ella la que le ocasionaba la fiebre y demás. “Dije si hay que amputar, ampúteme. Hicieron la junta médica conmigo ahí y llegaron a la conclusión que lo mejor era amputarme la pierna izquierda. Apenas salieron me entró un pánico porque yo no me imaginaba como era quedar con una pata de palo”.

A partir de ese momento, dice que no le tiene miedo a la muerte. “La muerte no es mala, pero también la vida es buena y yo prefiero seguir vivo”.

