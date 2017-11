Apneista Sofía Gómez promueve campaña contra el cáncer de pulmón

Foto: RCN Radio

En diálogo con RCN Radio, la reconocida deportista colombiana aseguró que éste mes se conmemora el mes mundial contra el cáncer de pulmón y por ello es necesario visibilizar dicha enfermedad que, si se maneja a tiempo, es curable.

“Las dos terceras partes de los pacientes a los que se les diagnóstica el cáncer el pulmón, ya tiene bajas probabilidades de vida porque su enfermedad no se detecta a tiempo“, dijo Gómez.

Escuche aquí a Sofía Gómez, en entrevista con RCN Radio:

Según Gómez, a diferencia de lo que muchos ciudadanos piensan, fumar no es la principal causa del cáncer de pulmón.

“Hay que visibilizar esta circunstancia. Mis papás eran fumadores y no me gusta exponerme tanto a la contaminación para no afectar la capacidad pulmonar, por eso es necesaria esta campaña“, señaló.

Entre tanto, el oncólogo Andrés Cardona, manifestó que esta enfermedad ha venido en aumento y por eso la necesidad de adelantar toda serie de campañas preventivas para mitigar esa enfermedad.

“Muchas de las personas que cocinan con leña son las más expuestas a este tipo de situaciones, además de la exposición a radón ambiental y otras circunstancias (…) El abandono del tabaco, si se fuma, es importante evitar el humo (fumador pasivo) y tener una respiración sana, es importante para mejorar nuestra propia capacidad pulmonar”.