Arroceros indignados por importación de 124 mil toneladas desde Ecuador

Por: Martha Olaya

El viacrucis que han vivido los productores de arroz este año por cuenta de los bajos precios del cereal no cesa; pese a que el mismo gobierno instó a todos los sectores del agro a sembrar para sustituir las importaciones , RCN Radio conoció que hace pocos días el Ministerio de Comercio firmó un memorando de entendimiento con Ecuador donde se le permitirá a este país exportar arroz de manera permanente durante los próximos 10 años hacia Colombia, es decir hasta el 2027,( iniciando con 20 mil toneladas, para luego superar el ingreso de 124 mil toneladas).

Este acuerdo le cayó como agua fría a los productores y al gremio del sector quienes aseguran que se enteraron por la publicidad que se le estaba haciendo a este acuerdo en el vecino país , según el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández de llegarse a cumplir lo que dice en ese acuerdo se augura la quiebra de 215 municipios productores de arroz y de más de 2 millones de personas que viven de esta actividad. (Lea también: BID y EE.UU. apoyarían plan de sostenibilidad del sector cafetero colombiano)

Según Hernández, esto demuestra la incoherencia del Gobierno con el programa “Colombia Siembra” , pues este año se sembraron 570 mil nuevas hectáreas de arroz y se produjeron más de 3 millones de toneladas que sirven para abastecer al país , incluso se generó un excedente de 1 millón de toneladas.

“Terminamos este año con más de 1 millón de toneladas de inventario como van a traer arroz de otra parte, eso es absurdo” dijo Hernández.

Por su parte, Oscar Gutiérrez vocero de Dignidad Agropecuaria sostuvo que “al paso que vamos el cultivo de arroz en Colombia desaparecerá porque a lo de Ecuador se suman las importaciones pactadas en el TLC con los Estados Unidos , para el 2018 ingresarán más de 197 mil toneladas del país Norteamericano“.

Según las dignidades y Fedearroz este decreto firmado por el Ministerio de comercio y el Gobierno ecuatoriano no fue socializado previamente con el sector.

“Nosotros nos dimos cuenta de este decreto porque en Ecuador se le está haciendo propagada, o si no nos enteramos” dijo Gutiérrez.

“Estamos solicitando una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura y de Comercio haber que salida le buscamos a esto, porque no creo que el costo de tener contento al Gobierno Ecuatoriano lo tengamos que pagar los agricultores de arroz que no hemos hecho si no responder al llamado del Gobierno para sustituir las importaciones y siguen autorizando importaciones del cereal” Puntualizó el presidente de Fedearroz.

Memorando Entendimiento COLOMBIA ECUADOR