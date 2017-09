Así fue cómo se pactó pago de Musa Besaile a Francisco Ricaurte por $2 mil millones, según exfiscal Moreno

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte y senador del partido de la U, Musa Besaile // Fotos: Colprensa

En la audiencia que se realizó ante la Corte Suprema de Justicia, el exfiscal Anticorrupción, Gustavo moreno, aseguró que se llevó a cabo una reunión entre el exmagistrado Francisco Ricaurte y el senador Musa Besaile para acordar el pago de $2 mil millones a través del abogado Luis Ignacio Lyons. (Lea también: Escandalosas revelaciones del exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno ante la Corte Suprema)

“Musa Besaile se reúne con Ricaurte en el apartamento y acuerdan el pago de $1.000 millones para empezar, se establece una fecha que al final no se cumple”, afirmó el exfiscal.

“Un día cualquiera Luis Ignacio Lyons me dice ‘Tavo’ pásate por la oficina, hoy traen el dinero, yo le dije dejo el carro en mi casa y vamos para donde ‘Pacho’ (Francisco Ricaurte), le aviso al Dr. Francisco que voy y se suponía que el dinero llegaba a eso de las 7:00 pm pero el dinero llega a media noche y no llega completo”, señaló.

Según Moreno, llegaron sólo $390 millones de los $1.000 millones pactados. “Le dije yo no me llevo eso, y Lyons dice, en la oficina no lo puedo dejar, camine yo lo llevo a su casa y yo accedo”

Asegura que se van hacia su apartamento en la camioneta en la que iba el abogado Lyons y que tenía permiso del Senado, por lo que al parecer sería la del senador Musa Besaile, de acuerdo con la versión de Moreno.

En medio del recorrido, la camioneta es detenida en un retén de la Policía, razón por la que Moreno admite que hizo uso de sus influencias y llamó a un amigo para que le ayudara con los policías. Terminaron sobornando a los policías con $1 millón para cada uno de los policías que estaban allí. (Lea también: Hasta policías fueron sobornados en el cartel de la toga)

El congresista Besaile manifestó que él no puede tener la culpa del pago de $2.000 millones que hizo en su momento al exfiscal Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra por parapolítica