Asonal pide acelerar investigaciones contra exmagistrados por millonarios contratos

Foto cortesía Corte Suprema de Justicia

Luego de revelarse los millonarios contratos que entidades del Estado habrían firmado con exmagistrados de las altas cortes, la presidenta de Asonal Bogotá y miembro de la Corporación de Jueces y Fiscales, María del Pilar Arango, afirmó en diálogo con RCN Radio que las denuncias deben ser investigadas con prontitud y pidió al país no estigmatizar a todos los funcionarios de la rama judicial ante la situación.

“Nosotros deploramos terriblemente lo que está sucediendo con los expresidentes de las Cortes, queremos pedir que se investigue hasta el último resquicio para determinar responsabilidades penales y que no se ahorren esfuerzos en tal tarea”, señaló.

“No obstante ser una situación tan lamentable, pues también llamamos la atención del país para guardar la mesura en el entendido que esto no es una situación generalizada en los jueces, empleados y magistrados quienes trabajamos con responsabilidad, honestidad y buena disposición, entonces buscar más bien quienes son los responsables de esto y si se van a hacer reformas a la justicia, pues hacerlas como debe ser”, añadió.

En cuanto a los señalamientos a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricuarte, y Camilo Tarquino, la presidenta de Asonal explicó que el proceso de juzgamiento será adelantado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Congreso en pleno, por lo cual pidió al legislativo resultados pronto al respecto.

“La investigación la tendría que llevar adelante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y luego el juicio sería adelantado por el Congreso en pleno, sin embargo nos preocupa muchísimo lo que pueda suceder allí. Y tiene que suceder algo o mucho en la investigación y en el proceso porque ya este país no soporta un grado más de impunidad, esperamos que el Congreso responda así como las altas cortes ya se pronunciaron pidiendo rapidez y eficacia, es lo mínimo que espera el país ante la situación y debe ser así “.

Finalmente la expresidente de la Corporación de Jueces y Magistrados aseguró que los exmagistrados de las altas cortes deben cumplir con las normas requeridas para la contratación con el Estado pero sobre todo deben hacerlo bajo la ética y la moral establecidos para ello.

“Existe una inhabilidad posterior de un año para litigar una vez los magistrados salen de la Corte y en lo que refiere a la contratación con el Estado, no es que dichos procedimientos están prohibidos, pero si debe tenerse en cuenta la forma como se hace, y si no la hacen por los causes debidos y con la moral y la ética establecidos”, indicó.

Las investigaciones hacen referencia a los millonarios contratos que tienen implicados a tres exmagistrados de las altas cortes en presuntas irregularidades con entidades públicas como la Auditoría General de la República, La Gobernación de Cundinamarca, Fonade y la Secretaría de Hacienda de Bogotá.