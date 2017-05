Ataques a uniformados en el país no son solo del ‘Clan del Golfo’ sino de ‘Los Pelusos’, ‘Los Puntilleros’ y el ELN: Policía

Foto: RCN Radio

El subdirector de la Policía Nacional, General Ricardo Restrepo, aseguró tras los constantes ataques a uniformados en el país que detrás de dichos actos crimínales están todos los grupos ilegales que están activos en territorio nacional.

Dijo que la información que sale en los medios de comunicación es generalizada y apunta solo al clan del Golfo. “No sólo está el ‘Clan del Golfo’, si no ‘Los Puntilleros’, ‘Los Pelusos’ y el ELN”.

De igual forma, indicó que han generado varías alertas internamente para alertar a los uniformados del riesgo evidenciado en informes de inteligencia.

“Nuestro riesgo es permanente y se vivió en el TransMilenio donde un uniformado fue atacado por un ciudadano”.

El alto oficial enfatizó en que los atentados en contra de la Policía seguirán ya que no se detendrán en atacar a todas las organizaciones ilegales en el país.

“Yo no puedo decirles a los colombianos que estén tranquilos que no va a haber un carro bomba pero sí puedo decirles que pueden tener la plena seguridad de que estaremos trabajando para evitar que eso no suceda”.