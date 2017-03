Aumenta pie de fuerza en terminales para puente festivo

Foto RCN Radio

La Policía Metropolitana de Bogotá envió mayor pie de fuerza a las tres terminales de la ciudad para la seguridad de los viajeros.

Según el comandante de la estación Terminal, coronel Alexander Aguilar Vega, serán cerca de 200 mil los viajeros que están saliendo de Bogotá desde ayer.

Las autoridades realizan algunas recomendaciones para evitar inconvenientes durante el viaje:

– No deje solo a los menores de edad

– No reciba paquetes de extraños.

– Utilice solo los servicios intermunicipales que ofrece la terminal.

– No abandone sus maletas y evite llevar exceso de equipaje.

– No viaje con armas.