Autoridades de tránsito hacen recomendaciones a los viajeros para Puente de Reyes

Foto cortesía

La Policía de Tránsito y Transporte hizo recomendaciones a los viajeros que durante este fin de semana se transportarán por las diferentes carreteras del país, al tiempo que informó que dispuso de 42 mil uniformados para garantizar la seguridad en las vías.

El comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, General Ramiro Castrillón, recomendó principalmente a los conductores descansar bien antes de emprender el viaje para evitar los micro sueños.

En diálogo con RCN Radio el comandante dijo que es bueno “hacer pausas activas en los trayectos largos, no consumir alimentos en grandes cantidades porque eso produce micro sueños, una de las grandes causas de accidentes y muertos en las vías”.

Otra de las recomendaciones que hizo el General es revisar bien el vehículo antes de salir, tener la revisión técnico-mecánica al día, verificar el estado de las vías marcando al #767, no consumir licor si se va a conducir, no usar el celular mientras se maneja, no adelantar en curva o línea amarilla y descansar lo suficiente en tramos largos.

“La orden a nuestros hombres es que ayuden a agilizar el tránsito, de hecho tendremos 17 helicópteros sobrevolando por las principales vías y donde se vean hechos que afecten la movilidad desde el aire se van a estar dando instrucciones y monitoreando para ayudar a solucionar esos problemas” precisó.

Por su parte el viceministro de transporte, Alejandro Maya, también le hizo un llamado a los viajeros para que salgan temprano para sus lugares de destino y sin contratiempos.

“Hay que madrugarle al plan retorno para no tener dificultades en el ingreso a Bogotá ya que son más de 4 millones de vehículos los que se movilizarán este festivo”, dijo el oficial.