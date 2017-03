Autoridades están en alerta por riesgo de colapso en 12 puentes del país

El ministerio de Transporte lanzó una alerta por las estructuras de 12 puentes viales en el país, los cuales representan un riesgo para la comunidad, teniendo en cuenta que pueden colapsar en cualquier momento, debido al mal estado en el que se encuentran.

Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, aseguró que estos puentes se encuentran en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Santander, Antioquia y Casanare; donde ya se encuentra trabajando el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura para evitar mayores afectaciones.

“Aquí lo importante es prevenir, ya se tiene listo el plan de mitigación de cara a la próxima temporada invernal y estos puentes son una de nuestras prioridades (…) de igual forma estamos haciendo un llamado a las autoridades de tránsito para que controlen el paso por estas estructuras y eviten que se presenten casos de sobrecarga”, dijo Rojas.

El ministerio aseguró que no se pueden repetir casos como el del puente El Chartre, donde no se podía permitir el paso de una tractomula a la vez y por no controlar esto, se registró su colapso y terminó afectando la movilidad entre Boyacá y Casanare.

“Es imposible decir que no habrá afectaciones, pero sí que estamos listos para lo que viene; recursos económicos y humanos, maquinaria, expertos en las diferentes áreas y muchos otros elementos necesarios están listos para atender de manera inmediata todo lo que pueda pasar”, dijo Jorge Rojas.

El Gobierno resaltó que solo para el tema de contingencias viales se tienen listos 7.500 millones de pesos y señaló que aprendiendo de lo ocurrido en el pasado, tienen la experiencia necesaria para prepararse de cara a lo que pueda ocurrir por la ola invernal.