Autoridades reportan 5 personas fallecidas y más de mil familias afectadas por lluvias

Foto: RCN Radio

Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNRD) reportó que hasta el momento cinco personas han fallecido y más de mil familias han resultado afectadas por la temporada de lluvias.

“En estos momentos al menos en 10 departamentos se han sentido fuertes lluvias en los últimos días, especialmente en Cundinamarca, Cauca, en los santanderes, Nariño, caldas y en el Valle; tenemos un reporte de 1.064 familias afectadas y cinco personas fallecidas y se han impactado en 37 municipios” dijo Márquez.

De acuerdo con el funcionario, en el departamento de Huila se atienden emergencias en tres municipios para lo que se ha hecho una inversión de 11.000 millones de pesos. Márquez destacó además que se han hecho más de 5.300 obras para mitigar los efectos de las lluvias como sistemas de alerta temprana y canalización “que hacen que la cifra de afectación sean mucho menores a las esperadas”.

Señaló que por esta misma época el año pasados los organismos de socorro reportaban más de 3.000 familias afectadas y que las cifras en lo corrido de este año son cerca de 1.000 familias “lo que quiere decir que el trabajo de prevención no ha sido fundamental” dijo.

Márquez reiteró además las recomendaciones a los colombianos para que prevengan afectaciones por las lluvias. “No exponerse a deslizamientos en zonas de inundaciones, no transitar por vías que tienen restricciones por parte de las autoridades; no cruzar ríos y quebradas así como no exponerse en zonas donde la tormenta eléctrica que pueden ser una amenaza” señaló.