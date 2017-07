Avianca asumirá gastos de los 10 colombianos “atrapados” en Barbados por suspensión de vuelos

Foto: RCN Radio.

Tras conocerse la historia de Mariana Posada, la joven colombiana que denunció estar atrapada en la isla de Barbados tras la cancelación de los vuelos de Avianca a ese país, un grupo de 9 colombianos más aseguró encontrarse en la misma situación y sin una solución pronta y real para regresar a Colombia.

Luego de conocer el incidente, RCN Radio contactó a la aerolínea Avianca, la cual se comunicó con Mariana Posada para conocer su situación y brindarle la asistencia necesaria; por ahora se comprometieron a costear los gastos de hospedaje mientras se resuelve todo.

Posada también dijo a RCN Radio que, tras la denuncia en este medio de comunicación, un grupo de 9 personas la contactó y le aseguró estar en la misma situación y, según la joven, también recibieron la comunicación de la aerolínea que se comprometió a costear sus gastos temporalmente.

Posada compró un tiquete de ida y vuelta, con regreso programado para ayer sábado 29 de julio, pero hace un par de días recibió un correo de la compañía aérea en el que le notificaron que su vuelo fue cancelado por la decisión de la empresa de suspender sus rutas desde y hacia ese país.

“Yo hablo con ellos y les digo que había unos derechos adquiridos, porque el vuelo debía salir a las 7 de la noche y lo que me manifiestan es que no van a seguir sobrevolando territorio venezolano, el vuelo hacia Barbados los obliga a hacerlo y que por eso también suspendieron esa ruta; hacerla por otro lado les implica mayores costos y eso los afecta”, afirmó la joven.

Mariana aseguró que junto a ella en el vuelo de ida hacia Barbados iban otras personas, con las que al hablar pudo conocer que también tenían su regreso programado para la misma fecha y hora.

En la denuncia de la joven, aseguró que pese a que se había comunicado en varias ocasiones con la Línea de Atención al Cliente de Avianca, no recibió una solución a su problema.

“Me dicen que debo llegar por mis propios medios a Aruba y que de allí me llevan a Bogotá, pero un tiquete Aruba – Barbados vale como dos millones de pesos y además sale hasta el próximo jueves 3 de agosto; como eso no es viable entonces me ofrecen viajar Barbados – Miami y desde allí a Bogotá, pero yo no tengo visa americana. Literalmente me dejaron atrapada aquí y fuera de eso me indican que sólo pueden responder por mis gastos hasta hoy, lo que quiere decir que ya mañana todo corre por mi cuenta”, dijo la mujer afectada.