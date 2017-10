Avianca fija fecha límite para que pilotos cesen su huelga

Foto Colprensa

Avianca envió un duro mensaje a los pilotos sindicalizados que se encuentran en huelga desde el pasado 20 de septiembre, y fijó una fecha para que los aviadores vuelvan a sus actividades lo más pronto posible, a fin de evitar sanciones disciplinarias. (Lea acá: Pilotos se mantienen en paro pese a declaratoria de ilegalidad)

Por medio de un comunicado, Avianca advirtió que “los pilotos que no se presenten a sus funciones laborales en la fecha definida, serán llamados a los procesos disciplinarios correspondientes”, la aerolínea estableció que “la invitación a que los pilotos regresen a sus asignaciones se mantiene hasta éste lunes 16 de octubre, a partir de las 12 de la media noche”.

La determinación de Avianca para llamar a los pilotos para que se reintegren a sus labores, obedece luego de que “El pasado viernes 6 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, declaró ilegal el paro adelantado por ACDAC, desde el 20 de septiembre, y otorgó facultades a Avianca para tomar la medidas que corresponda” señaló.

Avianca además advirtió que la ACDAC “decidió el pasado 11 de septiembre, sobre las 9:30pm, levantarse unilateralmente de la mesa de negociación y no prorrogar la etapa de negociación directa por 20 días más, por lo cual ése día se terminó la etapa de negociación directa entre AVIANCA y ACDAC” indicó.

El ultimátum entregado por Avianca, se da a conocer luego de 26 días de paro adelantado por los pilotos sindicalizados, y que tras la declaratoria de ilegalidad de la huelga determinada por el Tribunal de Bogotá, el cese de actividades va a un Tribunal de Arbitramento.

A continuación el comunicado entregado por Avianca en relación a la huelga de pilotos

Para garantizar la información transparente y oportuna nos permitimos informar que:

1. Etapa de arreglo directo: El viernes 11 de septiembre se terminó la etapa de negociación directa entre AVIANCA y ACDAC

2. No prórroga: ACDAC decidió ese día a las 9:30pm levantarse unilateralmente de la mesa y no prorrogar la etapa de negociación directa por 20 días más.

3. Etapa extra: La Ministra de Trabajo de manera extra oficial, porque ya no se estaba en etapa de negociaciones dentro de los tiempos legales, ayudó en mediar durante 9 días adicionales. Durante este periodo ACDAC, decidió irse a un cese ilegal de actividades.

4. Propuesta definitiva: El martes 26 de septiembre a la 1:00pm, AVIANCA envió su propuesta final y definitiva y ACDAC decidió rechazarla.

5. Declaración de ilegalidad: El viernes 6 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá, declaró ilegal el paro de ACDAC.

6. No hay ni ha habido nuevas negociaciones: AVIANCA no ha tenido ninguna reunión con ACDAC ni con terceros después del 26 de septiembre para negociaciones adicionales.

7. No existe una mesa de negociación ni conversaciones con ninguna entidad del Gobierno o con terceros.

8. Instancias legales: AVIANCA sólo asistirá a las instancias legales previstas para este fin, como lo es el Tribunal de Arbitramento ya convocado por el Ministerio del Trabajo.

9. No se creará ni solicitará un nuevo Tribunal de Arbitramiento distinto al ya convocado por el Ministerio del Trabajo.

10. Vías legales: AVIANCA sólo asistirá y acatará el laudo del Tribunal de Arbitramento ya convocado por el Ministerio del Trabajo y las decisiones derivadas del fallo de ilegalidad en estudio ante la Corte Suprema de Justicia.

11. Regreso a casa: AVIANCA recibirá a los pilotos que vienen participando en el cese ilegal de actividades, sin tomar acciones disciplinarias en contra de aquellos que fueron inducidos a tomar decisiones sin conocer con claridad las condiciones y consecuencias que tales determinaciones implicaban. Esta invitación a regresar a sus asignaciones se mantiene hasta mañana lunes 16 de octubre a las 24.00 horas.

12. Procesos disciplinarios: Los pilotos que no se presenten a sus funciones laborales en la fecha definida, serán llamados a los procesos disciplinarios correspondientes.