Avianca impugnó el laudo arbitral para sus pilotos que fueron a paro

Foto: Colprensa

La aerolínea Avianca manifestó su desacuerdo con el laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo para dirimir el conflicto con sus pilotos sindicalizados, que derivó en un paro de 51 días, e impugnó dicha decisión.

Aunque la compañía no ha entregado los detalles que la llevaron a tomar esta decisión, fuentes de la misma confirmaron a RCN Radio que existe inconformidad con este laudo arbitral porque favorece más a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.(Lea también: Alistan normativa que ayudará a bajar el precio de los tiquetes aéreos en Colombia)

En el laudo arbitral establece que el incremento salarial para este año fuera del 12,75 %, cifra menor al 13 % que exigieron los pilotos en el pliego de peticiones que no prosperó en las negociaciones, no obstante indica que la retroactividad del aumento será desde abril y no desde enero, como se había pedido.

Dentro de este laudo también se refleja que de las 81 propuestas que ACDAC había incluido en su pliego de peticiones inicial, el mismo sindicato terminó retirando algunas y finalmente se aprobó un total de 30 cláusulas en el tribunal de arbitramento.

Al parecer en Avianca hay malestar por esta decisión del Tribunal, ya que también se le restringe la potestad de despedir a sus pilotos que estuvieron en paro, ya que se toma como válida la propuesta de Germán Efromovich, principal accionista de Avianca, de no tomar represalias contra los aviadores.