Avianca podrá despedir a pilotos sindicalistas si se declara la huelga ilegal: experto

El abogado Juan Manuel Guerrero, director de la Firma Guerrero & Asociados, aseguró en RCN Radio que de ganar Avianca la demanda que interpuso para declarar ilegal el paro de los pilotos de ACDAC, los pilotos que participaron en el cese de actividades podrán ser despedidos. (Lea también: MinTrabajo convoca tribunal de arbitramento para mediar entre Avianca y pilotos)

“Cuando un cese de hostilidades es declarado ilegal, le permite a la compañía terminar los contratos de trabajo de las personas que fomentaron un cese ilegal de actividades. En el caso de Avianca, la decisión habilitaría a la compañía para despedir a los pilotos que manifestaron”, afirmó el experto.

Agregó además que en el caso de los directivos sindicales, los cuales tienen una protección sindical en el contrato, que cuando una empresa quiere despedir a alguien con ese fuero tiene que adelantar el proceso ante un juez. Pero, declarada la ilegalidad, el empleador puede terminar los contratos aún hasta de los directivos sindicales, sin necesidad de acudir ante un juez.

El experto jurista dijo que el paro de los pilotos sindicalizados de Avianca se debería terminar tras el llamado a Tribunal de Arbitramento Obligatorio que hizo el Ministerio del Trabajo. (Lea también: Negociación para levantar el paro quedan en manos de Avianca: Acdac)

Frente a si el servicio aéreo es un servicio público esencial, Guerrero explicó que el hecho de que Avianca tenga el 60% del mercado convierte su servicio en un servicio público esencial y por tanto cuando es esencial la Corte Suprema tiene una limitación a las huelgas.

“La Corte dice que para que una huelga esté limitada en una compañía, la esencialidad de ese servicio se tiene que analizar en cada caso particular, así las cosas, si el paro afecta el interés general y no el particular se aplica la limitación de poder hacer huelga, pero si a pesar de que sea esencial no afecta el interés general sería válido el interés de la huelga“, indicó.

En el caso puntual de Avianca dijo que está claro que existe una afectación del interés general que se evidencia en el caos que ha tenido el transporte aéreo tras el cese de actividades de los pilotos de ACDAC.

“Aquí se puede concluir que Avianca presta un servicio público y que afecta el interés general y por tanto estaría prohibida la huelga”, puntualizó.

El proceso del Tribunal de Arbitramiento (entre Avianca y pilotos) no puede durar más de diez días hábiles luego de ser aceptada la demanda.