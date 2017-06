Bienes incautados a las Farc hasta ahora superan el billón de pesos: Fiscal General

Foto AFP

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio nuevos detalles sobre los bienes incautados a las Farc, que superan el billón de pesos en activos.

Además, el funcionario aseguró que dentro de lo allanado se encuentran bienes en el exterior.

igualmente, Martínez indicó que han sido incautados a las Farc 3.389 bienes de su propiedad entre rurales y urbanos, cuyo valor supera los 1,1 billones de pesos.

Así mismo dijo que dentro de estos bienes se ha descubierto que algunos de ellos están en el exterior, por lo que se trabajará en convenio con autoridades en el exterior para allegar a los mismos. (Lea acá: Rafael Pardo anunció que el proceso de paz no impide al Fiscal adelantar acciones sobre bienes de las Farc)

“Haremos operativo de cooperación judicial con apoyo de autoridades EE. UU. y Centroamérica por existencia de activos de Farc en el exterior”, aseguró Martínez.

Dentro de esos bienes en el exterior, el fiscal sostuvo que su homólogo en Costa Rica entregó a Colombia un valor de 480.000 dólares de incautaciones en ese país a esta guerrilla.

“Con la colaboración de la Fiscalía en Costa Rica que encontró una caleta de las Farc en una casa, queda en evidencia de los bienes de esa guerrilla en el exterior”, apuntó.

El fiscal Martínez además dijo que sostuvo una conversación con el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien le aseguró que en los próximos días el Gobierno emitirá un decreto para delimitar de alguna manera la entrega de recursos a las Farc, los cuales no podrán ser utilizados para la formación de su partido político.

“Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y me ha manifestado que el Gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo y que lo que tiene que ver con recursos para algunos programas en los cuales pueden ser beneficiarios las Farc exclusivamente sería para programas de atención del lisiado del conflicto armado del movimiento que sea reinsertado”.

Y agregó “se expedirá, y prontamente, con lo cual el país despejaría las dudas que pueden surgir con relación a la expedición de este decreto de ley que es inequívoco, además permitiría financiar toda esa clase de programas en la forma como están definidos en el acuerdo de paz”.

“La Fiscalía ha sostenido que no es posible que con activos de las Farc se ejerza democracia, porque generaría inequidad en el debate político”.

Martínez aclaró que este guerrilla no podrá disponer ni ordenar de ninguna manera la forma en que serán distribuidos los fondos incautados.

“La Constitución ordena la extinción de dominio de patrimonios ilícitos y las Farc no puede participar en el destino de sus bienes ilegales”, puntualizó.

Según indicó el fiscal Martínez, la revisión de activos de las Farc se logró con un grupo de 300 personas, que analizó cerca de 5 millones de archivos electrónicos de celulares, ipads y computadores.

Gobierno reglamentará decreto ley sobre bienes de las Farc

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, anunció que en los próximos días a través de la oficina del Alto Consejo para el Posconflicto, se reglamentará el decreto ley sobre los bienes de las Farc en el punto del fondo de víctimas.

“Allí se va a reglamentar un aspecto básico sobre quiénes serán los integrantes del fondo, será un aspecto necesario para darle desarrollo al decreto ley y darle claridad”, afirmó el ministro de Justicia.

Una de las discusiones expuestas por el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene que ver con la financiación del centro de pensamiento del nuevo partido político de las Farc, a lo que el ministro Gil Botero respondió que la creación de ese establecimiento dentro de un partido no generará recursos.

“La Constitución de un centro de pensamiento no demanda dinero y de otro lado debemos tener en consideración que obrar en una línea diferente generaría, ahí sí como lo dice el fiscal, un desequilibrio político frente a las otras fuerzas políticas diferentes”, afirmó.

Según el ministro de Justicia, la columna vertebral del decreto es la reparación material e integral de las víctimas, “pero también quedó acordado que a los guerrilleros hay que darles una renta básica, una asignación básica de dos millones de pesos por una sola vez y pagarles la seguridad social como programa de reintegración”.