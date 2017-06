Bigamia, un delito que no se castiga en Colombia

Foto: ingimage

La historia de un hombre con dos hogares -un matrimonio legal y una unión de hecho, al mismo tiempo- conocida por RCN Radio, puso de nuevo en la agenda pública el tema de la bigamia en Colombia.

El hombre, cuya identidad fue reservada, reveló que durante casi treinta años mantuvo relaciones paralelas conformando así dos hogares, situación que lo obligó a mentir permanentemente y, como lo reconoció, causar dolor a sus seres queridos.

Según el abogado Francisco Bernate, incurre en bigamia una persona que estando casada contrae un segundo matrimonio o registra una unión marital de hecho.

“En Colombia fue delito en los códigos penales de 1837, 1890, 1936 y 1980, y se despenalizó desde el año 2000”, añadió.

Hoy en día, explicó el abogado Bernate, la sanción para el bígamo es la nulidad del segundo matrimonio.

RCN Radio consultó al Dane, la Superintendencia de Notariado y la Registraduría Nacional sobre la existencia de estadísticas que permitan conocer la realidad de la bigamia en Colombia. Sin embargo, al no existir la bigamia como una condición legal para los ciudadanos, no existen registros oficiales de estos casos en Colombia.

Según la legislación colombiana, debe declararse nula una segunda unión marital si uno de los miembros de la unión tiene un matrimonio vigente sin haber sido disuelto.

Juan duró 30 años en la bigamia, nos pidió cambiar su nombre y su voz porque teme deshacer a una de sus familias con tres hijos y exponer a la otra con una hija.

Todo comenzó en 1982, pocos días antes de casarse conoció a alguien más y lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndolo en un hombre con la vida partida.

El bígamo se va convirtiendo en un experto en mentiras y en disfraces, su rutina incluía tener dos guardarropas, uno para cada familia.

Hace cinco años decidió dejar su segundo hogar, no engañar más, aunque no se atreve a confesar su secreto a los más cercanos. ¿Qué piensa de ese lugar al que ya no va a volver y donde transcurrió la mitad de su vida?

Juan asegura que sus sentimientos fueron sinceros pero si pudiera escoger de nuevo no hubiera iniciado una segunda relación, ya que dichos sentimientos lo enfrascaron en una doble vida que mantendrá en el secreto hasta su muerte, si es que antes no lo descubren.