A Bogotá llegó el funcionario de la ONU liberado por disidencias

Sobre las 3 de la tarde de este miércoles llegó a la base de Antinarcoticos en el aeropuerto de Catam, Herledy López, el funcionario de la ONU liberado por disidencias de las Farc en zona rural del Meta.

Según López, no tuvo conocimiento que su liberación se haya dado por negociaciones previas entre la ONU y las disidencias del Frente Primero de las Farc.

“Me avisaron a las cinco de la tarde y me pidieron que me pusiera mi uniforme para quedar en libertad. Estuve en constante movimiento entre campamentos, fue constante la presión de la Fuerza Pública. Quienes me cuidaban eran grupos de aproximadamente 9 jóvenes de las disidencias”, dijo.

Por su parte, el coronel Jorge Agudelo, del Gaula, aseguró que fueron notificados por la ONU para la coordinación de la liberación.

“Nos avisaron e inmediatamente empezamos a coordinar su liberación. Es una gran noticia para el país”.

Por ahora López estará con sus familiares y en las próximas horas empezará los chequeos médicos.