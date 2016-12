Cámara aprobó la Ley de Amnistía

Foto Colprensa - Juan Páez

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 121 votos a favor y ninguno en contra la ley de amnistía, que otorgará seguridad jurídica a los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen y transiten a las zonas de concentración, producto de los acuerdos de paz.

Según la ponencia aprobada, no hubo cambios sustanciales en el texto de la iniciativa, quedó claro que los delitos graves o de lesa humanidad no serán objeto de amnistía o indulto, lo que quiere decir que los jefes de las Farc no se beneficiarían.

Hay que mencionar que el delito de narcotráfico sería amnistiable solo si en cada caso concreto la Justicia Especial de Paz comprueba que esa práctica fue utilizada para financiar la confrontación.

La norma también contiene amplios beneficios para los militares y plantea alivios judiciales a los uniformados que están en la cárcel por delitos relacionados con el conflicto armado, entre ellos, los falsos positivos.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo dijo que esta es una muy buena noticia para el proceso de paz y reiteró que se estipuló que no serán amnistiables ni los crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad, ni el genocidio.

“Es una muy buena noticia para el país, que la Cámara haya aprobado con amplias mayorías, esta ley de amnistía que estaba incorporada dentro del acuerdo final del Teatro Colón y que va a permitir darle seguridad jurídica a los integrantes de las Farc, para su desaparición como movimiento armado y su transformación en partido político, queda claro que no serán amnistiables ni los crímenes de guerra, ni los delitos de lesa humanidad ni el genocidio”, afirmó.

Se espera que en las próximas horas, el senado de la república, apruebe también la ley de amnistía y pase a sanción presidencial.