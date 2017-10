Cámara niega “columna vertebral” de la Reforma Política 

Plenaria Cámara de Representantes (Colprensa - Sofía Toscano)

La Cámara de Representantes negó los artículos que crean el Tribunal de Aforados y las listas cerradas para los partidos en elecciones desde el 2022, catalogado por el Gobierno Nacional como la columna vertebral de esta Reforma Política que está en riesgo de hundirse en el Congreso.

Hasta altas horas de la madrugada la plenaria de la Cámara sesionó sobre la Reforma Política y alcanzó aprobar 6 artículos dejándole la leve posibilidad a que Senado reviva el Tribunal de Aforados y las listas cerradas para los partidos.

Casi de manera inédita, la plenaria de Cámara teniendo el quórum suficiente para votar los artículos 5, 6 y 7 del Tribunal de Aforados y el 10 de las listas cerradas, estos fueron negados porque no obtuvieron la mayoría calificada en la votación, es decir, en una reforma constitucional para que sea aprobado o eliminado un artículo, tiene que tener en Cámara mínimo 83 votos por el si o por el no, pero no lo obtuvieron.

En conclusión, se aprobó el artículo que reglamenta el uso de medios digitales para los mecanismos de participación ciudadana, el que constituye voto obligatorio a quienes aspiran a trabajar y contratar con el Estado y el que le da la capacidad a los decanos de las mejores facultades de derecho en el país para postular a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Liberales le pidieron la renuncia a Rodrigo Lara

Luego que el presidente de la Cámara Rodrigo Lara levantara la sesión a las 11:50pm, citó para las 12:05 de la madrugada de este miércoles para continuar con el segundo debate de Reforma Política, actuación que molestó a varios de los congresistas liberales quienes solicitaron la palabra para pedirle que renuncie.

Al inicio de la lectura del orden de día, las representantes liberales, Olga Lucía Velasquez y Clara Rojas pidieron la palabra para reclamarle al presidente de Cámara Rodrigo Lara por el manejo que le está dando a la plenaria.

“Esto es justamente lo que desdice del Congreso, que se debate una Reforma tan importante cuando la gente está durmiendo, lo que se espera de una Reforma Política es que se haga con total transparencia, de manera que sacar la citación de la manga, me parece que no es correcto y no es trasparente”, afirmó la representante Clara Rojas.

A su turno, la representante Olga Lucia Velasquez le manifestó a Rodrigo Lara que el poder no era para tratar de buscar que no haya quórum y hundir la Reforma, “el poder es para servir a la gente”, indicó.

Luego el congresista Oscar Hurtado del liberalismo le pidió la renuncia a Rodrigo Lara como presidente de la Cámara, “queremos que ud renuncie señor presidente, aquí se estaba adelantando la revocatoria pero si ud tuviera la gallardía y hombría y fuera responsable con la política y el país ud debería renunciar”, afirmó el Congresista.

Al diluirse el quórum hubo una solicitud de receso hasta las 11:30am que fue aprobada por la mesa directiva.