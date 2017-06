Cámara reabrió el debate de proyecto que baja el porcentaje de cotización en salud de pensionados

Fiscal Néstor Humberto Martínez en la Cámara / foto @FiscaliaCol

Tras ser votada y aprobada la conciliación del proyecto de ley que busca disminuir el porcentaje de cotización en salud de pensionados del 12% al 4%, la Cámara de Representantes al igual que el Senado reabrieron la votación del proyecto.

El Senado reabrió la votación del proyecto la semana pasada, tras darse cuenta que el texto que venía de la Cámara de representantes, no ponía limites sobre a qué pensionados cobijaría el proyecto de reducción de cotización en salud.

Según algunos congresistas, en Cámara se cambió el texto para que cobijara a todos los pensionados lo que algunos consideraron algo desproporcionado.

La Senadora de la Alianza Verde, Claudia López manifestó que la idea del proyecto es reducir el porcentaje de cotización únicamente a los pensionados que ganen menos de 4 SMLV de pensión y no ha todas las pensiones sin importar el monto de la prima.

“Que hizo el gobierno, el mismo gobierno había anunciado que iba a objetar esa medida que por qué no la podía pagar, para ahorrarse la objeción del presidente el Ministro de Hacienda fue a Cámara e hizo aprobar un texto completamente contrario al de Senado, para que le bajaran el aporte de salud a todos los funcionarios incluidos ministros, congresistas, magistrados etc. Es obvio que el Senado no puede votar eso, entre otros por qué todos tendríamos impedimento pues no podríamos votar para reducirnos a nosotros mismos ese aporte”.

Por su parte, el representante Víctor Correa, del Polo Democrático aseguró que con esa decisión del Senado de reabrir la votación se pone en riesgo el proyecto.

“Ellos no pueden solicitar esa reapertura es la muerte del proyecto. Se están justificando en decir que es un proyecto que se está haciendo para las grandes pensiones y desconocen que dentro del rango de entre 4 y 10 salarios hay muchas profesiones que necesitan la disminución. Hay un principio de constitucionalidad que debe ser respetado y es el derecho a la igualdad, nosotros no estamos haciendo este proyecto para las grandes pensiones. Pegándose e esos argumentos están cometiendo además un acto irregular y están dañando un proyecto que están necesitando los pensionados de Colombia”.

Lo cierto es que se espera que este miércoles, la conciliación del proyecto sea botada en ambas células legislativas, la Cámara de representantes nombró nuevos conciliadores entre los que están: Ciro Ramírez, Ángela Robledo, Alirio Uribe, Oscar Hurtado y Didier Burgos, quienes tendrán la tarea de conciliar un solo texto con el Senado y así darle paso al proyecto, antes del 20 de Junio o se hundirá.