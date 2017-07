Cambio Radical ha reafirmado su compromiso con el Gobierno para la nueva legislatura: MinInterior

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el partido Cambio Radical ha venido reiterando el compromiso de la Unidad Nacional con la agenda legislativa de paz, a propósito de los proyectos que se han presentado en el Congreso, en el marco de la implementación de los acuerdos con las Farc.

En comunicación con RCN Radio, Rivera señaló que la mayoría de congresistas ha mostrado su voluntad de seguir apoyando las iniciativas que se presentarán dentro del último año de gobierno de Juan Manuel Santos.

“Ayer tuvimos un almuerzo con el representante Rodrigo Lara quien aseguró que será elegido seguramente como presidente de esa corporación. También estuvo el senador Bernabé Celí que reúne a la mayoría de congresistas y lo que vemos es que seguramente vamos a seguir contando con ese apoyo y ese respaldo que hemos obtenido”, dijo Rivera.

Indicó que confía en el respaldo de esa colectividad, pese a las intervenciones del director del partido Jorge Enrique Vélez, quien ha asegurado públicamente que el partido no apoyará varios de los proyectos que presente el Gobierno, en el marco de la implementación del acuerdo de paz.

“Las intervenciones en foros públicos y ante los medios son un asunto respetable que corresponden a la actividad política del señor director de esa colectividad. Yo me quedo tranquilo con lo que ocurre en el Congreso y prefiero ni siquiera opinar por lo que aquella persona señala por allá en sus eventos públicos”, aseguró.

En ese mismo sentido agregó que “yo le creo a los senadores y a los representantes porque ellos son los que votan y asisten a las comisiones. Siempre he venido diciendo que yo me atengo a los hechos de los que he sido testigo que indican que en Cambio Radical votan afirmativamente los proyectos que se han presentado en el marco de la agenda por la paz”.

El Ministro del Interior dice que ve con buenos ojos los proyectos de reforma electoral, la ley de tierras y la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en la que se concentrará el Gobierno, de cara a su último año.

“Yo le veo mucho futuro, mucha fe, mucha esperanza a que el Congreso le de trámite a esas iniciativas que se harán unos por la vía ordinaria y otros de manera más ágil” señaló.

Destacó que el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con varios de los proyectos que se han presentado como el de la ley de amnistía, aunque reconoció los retrasos que se han dado en ese sentido, por la falta de jueces.

“El Gobierno ha cumplido con la ley de amnistía y fue la primera ley que llevamos al Congreso y fue aprobada el 28 de diciembre”, aseguró.

Expresó que “las cosas no han salido a la velocidad que esperábamos en los juzgados de ejecución de penas y ha habido muchas dudas por parte de los jueces y eso ha dificultado el cumplimiento de los compromisos establecidos”.

Finalmente se refirió a la renuncia protocolaria de todos los ministros del Gobierno y aseguró que no se descartan cambios en el marco de la última etapa del Gobierno y la necesidad de poner en marcha varios de los temas que aún le quedan pendientes al presidente Santos.

“Ayer todo el Gabinete presentó renuncia a su cargo y hemos dejado en libertad al señor presidente para hacer los ajustes de Gobierno durante el último año”, indicó.

Añadió que “este año va a ser intenso y va a requerir de un equipo que le de la suficiente fortaleza para adelantar esta agenda legislativa de paz al presidente”.