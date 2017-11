Cambio Radical radica acción de desacato contra Claudia López

Foto: RCN Radio

El Partido Cambio Radical consideró que la senadora Claudia López no se retractó de haber catalogado a la colectividad de ser un “concierto para delinquir” y por eso radicó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de desacato contra la parlamentaria. (Lea acá: Cambio Radical endurece los requisitos para entregar avales a sus candidatos)

Jorge Enrique Vélez, director de la colectividad, aseguró que la senadora no se puede seguir burlando de la institucionalidad al, supuestamente cumplir una orden judicial, pero al mismo tiempo ratificarse en sus señalamientos a Cambio Radical.

“Conmigo no tiene la posibilidad de que se vaya a burlar mas, le meto un desacato y el lunes le meto una denuncia penal y una denuncia disciplinaria, no le acepto una cosa más a una persona que se puede burlar en este país como lo ha venido haciendo en los últimos meses”, indicó.

Vélez dijo que la congresista no cumplió con su retractación “porque decir que ‘en cumplimiento de lo dicho por la Corte, me retracto de la afirmación que hice de que Cambio Radical no es un concierto para delinquir, pero yo sigo pensando que son eso’, es una burla, esto no es gritando y burlándose de los colombianos”.

“El partido Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica”, esa fue la expresión utilizada por la senadora Claudia López en una entrevista en RCN Radio.

