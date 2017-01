Cambio Radical tílda de politiquero al alcalde de B/manga por atacar a Vargas Lleras

Vicepresidente Germán Vargas Lleras con familia Aguilar / Foto @German_Vargas

El partido Cambio Radical salió en defensa del vicepresidente Germán Vargas Lleras quien fue acusado por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, de humillar a los pobres con la entrega de casas gratis.

La colectividad calificó de politiquero al mandatario regional por buscar réditos con estas declaraciones.

El senador Carlos Fernando Motoa, vocero de Cambio Radical, dijo que “quien hace politiquería es este alcalde que es el que más ha perdido apoyo popular”.

Y dijo: “Algunos politiqueros tratan de utilizar el nombre de figuras de gran trayectoria y gran opinión pública para hacerse visibilizar. El alcalde de Bucaramanga está atacando al vicepresidente de la República para poder visibilizarse”.

Motoa resaltó los logros de Germán Vargas Lleras en materia de infraestructura y destacó su gestión en la Vicepresidencia de la República.

“Todos en el país reconocen los logros en materia de vivienda e infraestructura por parte del vicepresidente y además de ello la transparencia con la que se han invertido los recursos. El comentario del alcalde me parece desafortunado, me parece una estrategia politiquera y no me pronunciaré sobre lo que se piensa en el país de ese mandatario que parece que estuviera dirigiendo la ciudad de hierro”, añadió.

El alcalde de Bucaramanga también había acusado a Vargas Lleras de comprar votos con la entrega de viviendas gratuitas.