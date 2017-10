Camilo Romero niega corrupción en la Gobernación de Nariño

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien será imputado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la distribución de licor en esa región del país, se defendió y afirmó que su vida pública y política ha sido transparente.

En diálogo con RCN Radio, Romero afirmó que es completamente descabellado afirmar que él participó de la empresa corrupta que tenía Samuel Moreno y los involucrados en el escándalo del cartel de la contratación en Bogotá, como lo señaló el representante Rodrigo Lara.

“Yo he tenido una vida pública transparente, vivo de mi salario, nunca me he metido en temas grotescos de la política. Lo que quieren es meternos a todos en el mismo saco y se equivocan, yo he hecho una política transparente”, señaló.

Afirmó que la Fiscalía está jugando a las escondidas porque jamás fue notificado de las visitas que hicieron a la Gobernación para verificar el manejo de la distribución del licor.

“No he recibido una notificación de la Fiscalía sobre la supuesta imputación de cargos, salvo por Twitter y por el comunicado de prensa de la Fiscalía”, manifestó.

Negó que se hayan cambiado las condiciones de distribución del aguardiente en Nariño, como lo señalan las autoridades. “En ese proceso se actuó de la misma manera como se ha actuado desde hace varios años y nunca habíamos tenido problemas”, dijo.

“No se puede hablar de corrupción, porque no se perdió ni un solo peso, los más de 18 mil millones de pesos cumplieron las metas presupuestales y esos recursos que ingresaron se invirtieron en educación y salud”, manifestó el gobernador.