Canciller Holguín asegura que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito” en caso Electricaribe

Foto cortesía Electricaribe

La canciller María Ángela Holguín respondió a las críticas hechas por el congresista David Barguil sobre la posición del Gobierno en torno al caso de la distribuidora de energía, Electricaribe.

En diálogo con RCN Radio la alta funcionaria dijo que no se reunió con directivos de la empresa en España, sino que simplemente asistió a un foro en el que opinó sobre la política de apertura y el buen trato a la inversión extranjera por parte de Colombia.

“Nunca me reuní con nadie de Electricaribe en España, fui a un foro y hablé sobre el Plan Colombia Repunta y la importancia de la inversión extranjera en Colombia; estamos de acuerdo en que la prioridad (en el caso de Electricaribe) deben ser los usuarios y además es un pésimo servicio el que presta, pero no queremos que esa, ni ninguna empresa, salga mal de Colombia”, sostuvo.

Indicó además que en el caso de Electricaribe, “es mejor un buen arreglo que un mal pleito y estamos haciendo lo mejor para que la empresa haga sus inversiones pero si, se tiene que ir, pues bueno”.

La respuesta de la canciller se dio luego de que el dirigente político expresara que está molesto “por las declaraciones, aún no me lo creo, la canciller dijo que estaba preocupada porque Electricaribe saliera descontenta de Colombia, no entiendo a quién representa la Canciller y qué pasa con los costeños que sufrimos los abusos de Electricaribe; será que ella no sabe que las intervenciones las hicieron funcionarios de este gobierno”.

Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios Públicos ultima el proceso de intervención de Electricaribe y entregará una salida a la situación de la empresa el 14 de marzo, día en el que dará a conocer si la liquida o no.