Candidatos a la Corte Constitucional niegan tener padrinos políticos

Los integrantes de la terna para la Corte Constitucional afirmaron que los jueces deben ser completamente independientes y coincidieron en que no están allí para representar una determinada corriente política.

Los aspirantes negaron tener padrinos en el Gobierno o en las altas cortes y se declararon con las capacidades profesionales suficientes para desempeñarse como altos funcionarios del Estado.

Diana Fajardo afirmó que “los congresistas generan espacios para que nosotros nos podamos presentar, explicarles quienes somos, de dónde venimos, cómo percibimos y como proyectamos nuestra función como juez, ese es el procedimiento constitucional”.

Álvaro Motta negó tener algún vínculo con el exprocurador Alejandro Ordóñez como se le ha señalado últimamente.

“Han dicho que yo soy candidato apoyado por un exprocurador general de la Nación con quien no tengo ningún tipo de contacto hace muchos años, ni una sola llamada telefónica”, indicó.

Alejandro Ramelli afirmó que de llegar a la Corte Constitucional, no tendrá ningún tipo de compromiso político con nadie.

“Yo me considero un candidato independiente, no he tenido ningún tipo de gran apoyo de nadie y los únicos apoyos que yo tengo son mi formación profesional y mis ideas”, manifestó.

Los integrantes de la terna se abstuvieron de pronunciarse a fondo sobre el fallo que limitó el mecanismo Fast Track para no tener que declararse impedidos en caso de llegar a ese tribunal.

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se llevará a cabo este jueves en la plenaria del Senado.