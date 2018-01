Candidatos presidenciales no avalados podrán pedir revisión de las firmas

Foto referencial de archivo

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que los candidatos que no alcanzaron el apoyo suficiente para participar en las elecciones presidenciales, podrán solicitar una revisión de sus firmas en los próximos días.

“Frank Pearl en alguna información de redes manifestó que iba a presentar una solicitud de revisión y nosotros estamos abiertos obviamente porque es un mecanismo legal. El que dese que le revisemos las firmas, lo puede solicitar dentro de los 10 días siguientes”, señaló Galindo en diálogo con RCN Radio.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía y los aspirantes a reflexionar sobre el fenómeno de recolección de firmas que se presentó este año, ya que de los más de 17 millones de apoyos obtenidos, tan solo se avaló la mitad.

“Para las elecciones presidenciales se revisaron 16’154.288 firmas y quedaron como apoyos válidos 8.192.835, esto es el 50,7% y apoyos no válidos 7.961.453 para un 49,3%”, indicó.

El registrador mencionó las principales causas de invalidación de las firmas: “folios en fotocopia, encabezados incompletos, renglones en blanco, personas que no están en el censo, datos ilegibles, personas que no habían registrado su cédula para votar desde el año 88, personas que no figuraban en el archivo nacional de identificación, registros duplicados, nombres que no corresponden con las cédulas, entre otros”.

El funcionario aseguró que al movimiento Patria Nueva del general Luis Herlindo Mendieta, fue al que más firmas se le anuló, así como al exprocurador Alejandro Ordóñez, quien aparece de segundo en el ranking.

Sostuvo que fueron alrededor de 700 personas las que trabajaron durante más de un mes en la revisión de las firmas presentadas por los candidatos presidenciales.