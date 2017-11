Capturas del alcalde y exalcalde de Santa Marta tienen un “tufillo” político: Defensa

Ex alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo // Foto: Archivo Colprensa

El abogado Iván Cancino, quien defiende al suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez y al exalcalde Carlos Caicedo aseguró que las capturas registradas en las últimas horas son difíciles de entender y dejan en el ambiente la sensación que fueron realizadas por un asunto político.

En entrevista con RCN Radio el jurista indicó: “esas capturas que están anunciando y que se están volviendo costumbre son difíciles de entender y manejar. Son personas que le cambiaron la visión a Santa Marta, que realizaron obras, que el pueblo los quiere por su aplicación”.

Explicó que estas detenciones por presuntas irregularidades capturas “dejan un tufillo” de tinte político, ya que precisamente este martes el exalcalde Carlos Caicedo iba a inscribir su candidatura a la presidencia de la República por firmas.

“Resulta muy extraño y estoy absolutamente seguro que en el desarrollo de las audiencias de hoy vamos a poder demostrar que la Fiscalía está equivocada una vez más en la captura de un funcionario público que ha hecho bien su labor”, señaló Cancino.

Además manifestó que sus capturan “dejan un tufillo, yo lo que les puedo decir es que la defensa de hace bastante tiempo ha puesto a consideración de la Fiscalía de Santa Marta y la de Bogotá todos los elementos contractuales, hemos puesto a disposición al señor Caicedo y a Rafael para que sean llamados”.

Igualmente el abogado señaló que la Fiscalía General está adelantando capturas para investigar lo cual es un despropósito. Considera que el organismo no está investigando “con seriedad” por lo que se presentan casos como los registrados esta mañana en la capital de Magdalena.

“Ellos no representan un peligro para la sociedad, ellos no van a ocultar la prueba, todo lo contrario, luego no había un motivo para la captura. Este funcionario podía llamarlos a imputar y si consideraba que había un delito para la medida, solicitarlo”, puntualizó.

En las próximas horas el suspendido alcalde y el exalcalde serán trasladados a Bogotá para la audiencia en el complejo judicial de Paloquemao.