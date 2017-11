Carlos Lozada y Jesús Santrich no tendrían inhabilidad disciplinaria para hacer política

Foto: Colprensa

Tras la polémica por las inhabilidades disciplinarias que tendrían los miembros del partido político Farc para inscribir sus candidatos a las próximas elecciones, Rcn Radio se dio a la tarea de consultar los antecedentes disciplinarios de nueve de sus miembros y encontró que, Carlos Antonio Lozada y Jesús Santrich, no tendrían inhabilidad disciplinaria para hacer política.

Según el Sistema de Registro de Sanciones y causas de Inhabilidad –SIRI- de la página de la Procuraduría, que permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales contractuales, fiscales y de pérdida de investidura, ellos no presentan ningún antecedente. (Lea también: Farc no podrían posesionarse en el Congreso si primero no se presentan ante la JEP)

“JULIÁN GALLO CUBILLOS identificado con cédula de ciudadanía número 16266146. No presenta antecedentes”.

“SEUXIS PAUCIAS HERNANDEZ SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía número 92275786. No presenta antecedentes”.

La polémica por este tema se desató por el presunto vacío jurídico en el artículo 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que crea la Justicia Especial para la Paz –JEP- y le da vía libre a la participación política de las Farc.

Dicho artículo establece suspensión de condenas penales para que, los miembros puedan inscribir sus candidatos en las próximas elecciones, pero no habla de las inhabilidades.

Esto significa que Iván Márquez, Andrés París, Pablo Catatumbo y otros, sí estarían inhabilitados según el registro del sistema SIRI de la Procuraduría.

Al respecto la Comisión de Política Criminal Electoral advirtió una emergencia democrática frente a las dificultades que se podrían presentar en el plano de la inscripción de candidaturas por parte del Partido Político Farc en el marco del inicio del candelario electoral mañana 11 de noviembre.