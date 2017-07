Carta al ‘Ratón Pérez’ es un ejemplo de sensibilidad por la fantasía de los niños: maestra

La maestra uruguaya Ana María Méndez, quien le escribió una carta al ‘Ratón Pérez’ para notificarle que uno sus estudiantes había perdido un diente, relató en RCN Radio esta anécdota que ha sido un verdadero ‘boom’ en redes sociales.

La profesora, directora de primaria de la Escuela Italiana de Montevideo, contó que Santiago es un niño sensible que ese día llevaba en sus manos, como un tesoro, el diente que se le había caído.

“Entonces llegó a mi escritorio y me dijo que cuando fue al baño a lavar el diente se le había ido por el lavamanos y por eso me pidió: maestra paremos la cañería, pero le dije que eso no era posible”, relató la docente.

La maestra cuenta que la preocupación y desazón del pequeño por no poder dejar bajo la almohada su diente para el ‘Ratón Pérez’, la llevó a continuar cultivando esta fantasía llena de inocencia.

Por lo que “le dije a Lorena, mi secretaria: hagamos una constancia para el ‘Ratón Pérez’, para que vea que fue verdad que a Santiago se le cayó el diente”.

Relató que al otro día el estudiante le contó que el ‘Ratón Pérez’ le había dejado dinero y lo había guardado en su alcancía “y me contó además que quería juntar ese dinero para invertirlo en algo que fuera de su interés”.

La maestra señaló que esta situación ha sido un bálsamo para una sociedad que tiene que enfrentar a diario con realidades de la vida.

“Hay una cosa y es que los maestros trabajamos en un mundo donde la distancia es cada vez más corta, ahora hay Whatsapp y acceso a la tecnología y cuando uno encuentra un niño al que se le puede incentivar estas fantasías, pues es algo verdaderamente importante y que se debe hacer”, indicó.

Sostuvo que en el colegio donde ocurrió este suceso “hay apenas 300 estudiantes que comienzan su vida académica desde los 2 años, hasta que salen egresados, a los 18 años”.

“Esto ha sido fabuloso, toda una revolución de parte de los demás chicos. Y es que por lo general todos los jueves hacemos una asamblea de estudiantes, pero hoy tuvimos una y en ella Santiago se llevó su aplauso. Pero sabemos que la vida, más adelante, se encargará de enfrentarlos a las verdades que debemos asumir”, afirmó.

Dijo que en América Latina es necesario comenzar a discutir sobre los temas educativos y la formación que se está dando en los colegios, “pues los resultados de las pruebas Pisa han sido dolorosos”.

Apuntó que en la región debe incentivarse mucho en la formación y la investigación, sin dejar de lado el carácter humano de la educación.

Esta es la carta