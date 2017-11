Cartel de la toga: representante Argenis Velásquez se defiende

Foto Ingimage

Luego de que el exfiscal extraditable Luis Gustavo Moreno nombrara a la representante Argenis Velásquez en una declaración por el escándalo del cartel de la toga, en la cual salpicó a 26 personas, Velásquez se defendió. (Los 26 salpicados por Luis Gustavo Moreno en el Cartel de la Toga)

La representante a la Cámara por el Putumayo reconoció en diálogo con RCN Radio que le entregó a Moreno 200 millones de pesos como parte de pago de unos honorarios por su defensa ante la Corte Suprema, en un proceso por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos de la salud en el departamento.

Argenis aseguró que Moreno le exigió una suma aun mayor argumentando que su caso estaba ‘enredándose’ en la Corte, “en el momento en que él (Moreno) me dice que la situación estaba más compleja, me dijo que había que reajustar los honorarios, le dije que yo no tenía plata, ni recursos para ello”.

Luis Gustavo Moreno señaló que las pruebas en el caso de Argenis habrían llevado a que el proceso fuera más complejo, por lo cual el magistrado Francisco Ricaurte habría pedido una reestructuración sobre el dinero que se había pedido, “en este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco me dice que si no reestructuramos la capturaban”.

La representante por el Putumayo se defendió y aseguró que no tenía ningún conocimiento, ni vinculación con el escándalo de corrupción, incluso que se negó a pagar esa millonaria suma de dinero, “en ningún momento tuve nada que ver con eso, ni me preste para ello”.

La declaración de Moreno señala a la representante a la Cámara de haber pagado para que su caso fuera demorado en la Corte, dijo que el proceso se llevaba en el despacho del magistrado Gustavo Malo pero que Ricaurte intermedio, junto con el del representante Milton Córdoba Mayoma.