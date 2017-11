Cartel de la toga: separan del cargo a conjuez de la Corte que estaría vinculado

Foto Ingimage

La Corte Suprema de Justicia apartó del cargo como conjuez a Enrique del Río Gonzalez por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la corporación conocido como el cartel de la toga.

Del Río Gonzalez fue nombrado en la declaración del pasado 3 de noviembre por el exfiscal Luis Gustavo Moreno ante la sala de instrucción dos de la Corte. (Los 26 salpicados por Luis Gustavo Moreno en el Cartel de la Toga)

En la declaración, Moreno dijo que el exmagistrado Francisco Ricaurte le presentó a Del Río Gonzalez como un amigo íntimo que estaban promoviendo en la Corte al igual que lo habrían hecho con él.

“Quiero presentarte – refiriéndose a Francisco Ricaurte- al abogado que estamos promoviendo, es importante que lo tengamos en cuenta, es un amigo cartagenero, también es muy amigo de Gustavo (Gustavo Malo)“, dice el aparte de la declaración.

Moreno señaló que Del Río Gonzalez lo abordó en la Universidad Sergio Arboleda, donde Moreno tomaba clases de doctorado. “como yo aplacé varias clases de mi doctorado, yo no conocía al doctor Enrique González del Río, me saluda y me dice: “tenemos un amigo en común, es el doctor Francisco Ricaurte, estamos ahí fuertes, estamos en la misma línea”.

Según la Corte, mantener a Del Río González como conjuez generaría “cierta desconfianza” pues conoce de 7 expedientes activos en la sala penal de la corporación lo que significa que podría juzgar a cualquier personaje importante de los que están siendo procesados y podría haber impedimentos.

RCN Radio además pudo establecer que Del Río Gonzalez llegó a la corporación entre febrero y marzo de este año por recomendación del magistrado Gustavo Malo, a quien se le cumple la licencia no remunerada el próximo 1 de diciembre y es investigado por la Comisión de Acusación por el escándalo de corrupción.