Caso Odebrecht: Benedetti asegura que el fiscal lo persigue por ser opositor de Vargas Lleras

El senador Armando Benedetti salió en su defensa tras ser salpicado en el escándalo de Odebrecht y aseguró que se trata de una estrategia para dañar su honra. (Lea aquí: Armando Benedetti y otros siete senadores, implicados en caso Odebrecht)

Las declaraciones de Benedetti se dieron luego de que la Fiscalía solicitará a la Corte Suprema de Justicia investigar a ocho congresistas, entre los que se menciona también al exgobernador de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

“Esto lo hace para encubrir a sus antiguos jefes y a su socio Germán Vargas Lleras que fue el que repartió la plata en la Costa”, indicó. (Lea también: Otros senadores niegan vínculos con el caso Odebrecht)

El senador del partido de la U negó tener algún vínculo con el caso Odebrecht y acusó al fiscal, Néstor Humberto Martínez, de no tener coherencia por haber sido uno de los recaudadores de dinero para la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

Dijo que carecen de sentido las acusaciones hechas en su contra por el episodio de Odebrecht porque no es cierto que haya apoyado la reforma tributaria de la época. (Lea también: Plinio Olano niega haberse lucrado de Odebrecht)

“No ha habido absolutamente nadie de los que han declarado en Colombia que me haya mencionado en el tema de Odebrecht y la vicefiscal, cómplice del rufián, dice que yo vote la reforma tributaria del 2012 cuando yo no la voté, así que no me meta ese cuento”, expresó.

El congresista se declaró perseguido del fiscal general por haber manifestado públicamente su oposición a Germán Vargas Lleras.

“Esta es una estrategia practicada por abuso de poder del señor fiscal General, que está capturado dentro de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras, quiere hacerme daño porque soy un opositor conocido de Vargas Lleras”, aseguró.

Agregó que “todo el que está con Benedetti lo persiguen políticamente y yo porque me tengo que mamar esta persecución de un facineroso como es el señor Germán Vargas Lleras, de un bandido como lo es Germán Vargas y un rufián”.

Cartel de la Toga

Dijo que la investigación del ‘cartel de la toga’ está centrada en los parlamentarios para proteger a los máximos responsables del escándalo de corrupción.

“Esa es la payasada del señor fiscal general, es un payaso, es un rufián, quiere joderme a mí y a mi familia seguramente para ocultar lo que pasa con el ‘cartel de la toga’ y otra vez son los congresistas los que pagan los platos rotos”, añadió.

Manifestó que fue gracias a esta gestión que fue incluido en la terna para la Fiscalía General de la Nación y retó al fiscal a un debate público sobre la verdad de todo este caso.

El senador Armando Benedetti denunció además que la Fiscalía está enviando funcionarios a las cárceles ofreciendo beneficios a cambio de que fabriquen declaraciones en su contra.

“Hay dos funcionarios, uno que se llama Daniel Hernández y otro de apellido Parada que van cárcel por cárcel buscando testigos de muchos años de condena diciéndoles que les van a rebajar las penas, cuando la Fiscalía no puede hacer eso”, dijo.

El parlamentario reiteró que el fiscal Martínez es un rufián por estar investigando el patrimonio de su familia y decir que su padre tenía en la cuenta 100 mil millones de pesos que supuestamente se había robado.

Además, anunció que interpondrá denuncias ante el FBI, la DEA y la Comisión de Acusación de la Cámara para que se investigue al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Otros senadores se defienden

Otros de los senadores mencionados por la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht también se pronunciaron y negaron vínculos con este caso y afirmaron no tener algo que ver con un grupo denominado ‘Los Bulldozer‘ que, supuestamente, hacían lobby a favor de esa compañía en la reforma tributaria.

La senadora Sandra Villadiego aseguró que puede tratarse de una persecución en su contra porque ni siquiera hace parte de las Comisiones Económicas del Congreso.

“Yo soy una persona tranquila, trato de hacer las cosas bien, en esa época no era congresista y hoy hablan de mí pero yo no tengo nada que ver, no hago parte de las Comisiones Económicas, entonces yo creo que esto es un tema de cacería de brujas y eso es un tema bastante preocupante”, señaló.

El senador Antonio Guerra de la Espriella afirmó que todas las pruebas y testimonios que ha solicitado practicar dentro de su investigación, apuntan a que es inocente.

“Yo no sé qué haya al interior de la Fiscalía, pero yo estoy dejando que sea la Corte la que adelante las investigaciones de rigor y en ese orden de ideas hemos estado prestos a dar nuestras declaraciones y aportar toda la documentación que hemos ido acopiando para demostrar que lo que se ha venido diciendo no tiene ningún asidero legal”, indicó.

Los parlamentarios se mostraron dispuestos a entregarle a la Corte Suprema de Justicia todas las explicaciones del caso.

Por su parte el exsenador y hoy director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano, afirmó que no tuvo que ver con el nuevo capítulo de congresistas que, según la Fiscalía, hicieron Lobby en favor de la multinacional brasileña Odebrecht.

Según Olano, “es completamente falso que yo haya tenido compromisos o acuerdos de reciprosidad con Odebrecht“.

Insistió en que “no realicé ningún tipo de gestión a favor de dicha empresa ni de terceros”.

Olano señaló que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer su vinculación con el escándalo.

“Reitero que me encuentro a disposición de la honorable Corte Suprema de Justicia para aclarar todas y cada una de mis actuaciones como servidor público”, recalcó.

Pidió además que se respete la presunción de inocencia, al tiempo que negó haber sido propietario de empresas de construcción, “ya que liquidé mi empresa con la que ejercí la profesión de ingeniero civil durante 198 años”.

La fiscal encargada, María Paulina Riveros, pidió que se investigue al exsenador Plinio Olano por su relación con Odebrecht en 2010, en atención a un sobreprecio por 500 millones de pesos en un contrato de obra.