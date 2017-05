Por caso Reficar citan a declarar al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas

Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas / Foto RCN Radio Armenia

La Fiscalía General citó para mañana a rendir declaración bajo juramento al ministro de Hacienda y crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, dentro de la investigación que se sigue por el escándalo de corrupción en la Refineria de Cartagena.

Esta diligencia se suma a la citación a declarar bajo juramento que anunció en relación con estos hechos el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de otros miembros de la Junta directiva de Ecopetrol y Reficar, durante el periodo de ejecución del proyecto de Reficar.

Por este caso, ya rindieron declaración ante la Fiscalía, ex excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, el ex ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres y el ex presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Fabio Echeverry, Jose Alfonso Marrugo, vicepresindete administrativo de Reficar y Uriel Salazar, integrante de la junta directiva de Reficar.

Según las investigaciones de la Fiscalía el valor pagado sin los aportes necesarios y de ley que se establecieron en este caso ascendieron a más de 610 mil millones de pesos.

De acuerdo con los peritos estos aportes irregulares que constituyen el peculado detectado hasta este momento, equivale a 18 veces el valor de los sobornos pagados en el escándalo de Odebrehct, en el capítulo de Colombia y a construir más de 12.000 viviendas gratis, lo que evidencia la dimensión de este escándalo.

Es de recordar que el próximo 7 de junio está previsto se lleven a cabo las primeras imputaciones contra ocho altos ejecutivo de Ecopetrol, Reficar y la multinacional CB& en relación con este caso por cuatro delitos.