Cátedra de ciudadanía sexual, la clave de un profesor para reducir el embarazo adolescente

El profesor Luis Miguel Bermúdez, galardonado con el premio Compartir al Maestro 2017, diseñó un currículo que logró reducir el embarazo a temprana edad.

En diálogo con RCN Radio, el profesor del colegio Gerardo Paredes de la localidad de Suba, implementó una materia obligatoria basada en los derechos sexuales y reproductivos, con el propósito de reducir el embarazo adolescente, que estaba generado altos índices de deserción escolar.

“La fórmula que nosotros aplicamos fue curricularizar la ciudadanía sexual, es decir, volvimos en el currículo del colegio materia permanente la ciudadanía sexual, y eso nos garantizó como institución que los estudiantes del colegio semanalmente tuvieran dos horas obligatorias de este tipo de formación y eso ha garantizado que la institución logre acompañar en todo el proceso del desarrollo psicosexual de nuestros estudiantes, logrando soslayar todas esas dificultades que han conllevado a las violencias de género y el embarazo a temprana edad”, explicó.

Según señaló, el currículo no se enfoca en la prevención, desde el miedo y prejuicios moralistas, sino en la “enseñanza de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”.

El educador aseguró que el proyecto, resultado de una investigación realizada en el marco de su tesis doctoral, estableció que los estudiantes del colegio sí conocían los métodos anticonceptivos, pero no los usaban por razones culturales.

“(…) descubrimos que nuestras estudiantes mujeres no planificaban porque planificar en este contexto les cuestiona su virtud sexual y los varones no utilizaban los métodos de regulación de la fertilidad porque la cultura les enseña que cualquier método que utilice su pareja mujer va en detrimento de su hombría y masculinidad. Muchos chicos decían: no profe es que si uso preservativo es como comerse un dulce con papel y también decían: lo hombres no usamos eso, la mujer debe aceptarnos tal y como somos”, añadió.

En las mujeres estudiantes también existían fuertes razones culturales por las que preferían no usar los métodos de planificación, pese a conocerlos, según explicó Bermúdez.

“Cómo una niña va a planificar si planificar le implica que en su cultura y su familia la traten mal, le cuestionan su sexualidad, la planificación se vuelve como la evidencia pública de que una adolescente empezó su vida sexual activa y eso la pone en un estado de riesgo y vulnerabilidad en su cultura y sociedad”, dijo.

No obstante, implementar un método de enseñanza de los derechos sexuales y reproductivos en una población con tal arraigo cultural, generó un rechazo en los padres de familia, sin embargo, el proyecto logró que los papás de los estudiantes se convirtieran en los aliados.

“(…) madre de familia que se acercaba, porque curiosamente hasta ahora no ha llegado ningún padre de familia, viene con su inconformidad, nos sentamos con ella, la escuchamos y resulta que terminamos enseñándole lo mismo que le enseñamos a las niñas, le enseñamos que ella también es víctima de la violencia de género y la ha naturalizado tanto como su hija, y cuando nosotros le evidenciamos cómo ella como mamá y como mujer ha sido violentada por la violencia de género y también victimizada por el embarazo a temprana edad, muchas mamás salen con los mismo aprendizajes de nuestros estudiantes y terminan siendo aliadas de nuestro proyecto”, señaló.

Explicó que hay padres de familia que se han negado a aceptar el proyecto y han amenazado con retirar a los estudiantes del colegio. No obstante, se les explica que el currículo forma con base a los derechos, aspecto que es innegociable.

Finalmente el profesor Luis Miguel Bermúdez señaló que el currículo no solo ha logrado reducir los índices de embarazo adolescente, sino también los caso de transmisión sexual.