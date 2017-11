¿Central de riesgo para padres deudores de cuotas alimentarias?

Imagen referencial // Foto: Ingimage

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate un proyecto de ley que crea un Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos, en el que serían incluidos aquellos padres que no cumplan las responsabilidades económicas con sus hijos.

La senadora Maritza Martínez, autora de la iniciativa, afirmó que quien sea incluido en esa lista o en esta nueva central de riesgo, tendría una serie de sanciones sociales, contractuales y administrativas. (Lea también: Pasó en primer debate ley que despenaliza la inasistencia alimentaria y otras faltas menores)

“Que se cree un registro de deudores de cuotas alimentarias para que las autoridades tengan donde consulta antes de posesionar a un funcionario público, antes de expedir un pase, antes de firmar un contrato, porque si lo encuentran reportado en ese registro, no podrá cumplir ninguno de estos trámites y esa persona será sancionada”, señaló Martínez.

El senador Roosevelt Rodríguez, ponente de la iniciativa, explicó que se buscará obligar a los padres irresponsables a cumplirle a sus hijos.

“Las consecuencias de estar en ese registro es que no podrán sacar licencia de conducción, no podrá registrar la transacción de bienes inmuebles, no podrá salir del país. Son sanciones drásticas que apuntan a que las personas que son deudoras de alimentos paguen y cumplan con esa obligación y que no se sustraigan de la misma”, indicó.

Esta propuesta surge en momentos en que también avanza un proyecto en el Congreso, de autoría del Gobierno, que plantea despenalizar la inasistencia alimentaria.