Centro comercial Andino abrió sus puertas luego de atentado

Cerca de las nueve de la mañana el Centro comercial Andino abrió sus puertas, aunque se especulaba que los bogotanos se abstendrían de ir tras la explosión que dejó tres mujeres muertas y varias personas heridas.

Desde tempranas horas, varios ciudadanos llegaron a celebrar el día del padre asegurando que se sienten seguros. Hizo presencia personal del CTI de la Fiscalía y se iniciaron las labores de reestructuración de los baños del segundo piso por los daños tras la explosión.

“Nosotros vivimos cerca al centro comercial y hoy venimos expresando la solidaridad con los comerciantes y con todos los visitantes del lugar frente a estos hechos tan repudiables”, aseguró Carlos Cruz, visitante frecuente del Centro Comercial.

A esto agregó: “da mucha confianza lo que están haciendo las autoridades. Sabemos que siempre hay mucha seguridad y sin embargo los malos sorprenden.”

Por su parte la ciudadana Paula Pineda manifestó su desacuerdo con la reapertura del Centro Comercial. “No es que me sienta muy bien, un poco asustada con todo lo que pasó porque uno nunca sabe en qué momento puedo volver a ocurrir un hecho de esos. No me pareció correcto que abrieran en el centro comercial de un día para otro”, aseguró.

Alcalde de Bogotá pide a los ciudadanos volver a la Zona T pese al atentado

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que todo un dispositivo de la Policía está garantizando la seguridad en las inmediaciones del centro comercial Andino.

Peñalosa invitó a la ciudadanía a no dejarse amedrentar de los violentos y a volver a la Zona T.

“Yo invito a los ciudadanos a que vuelvan a la Zona T, que vuelvan a los sitios de comercio de la ciudad, no vamos a dejarnos intimidar por los terroristas, vamos a seguir con nuestras vidas unidos todos y una de las maneras de derrotarlos es no dejando que nos intimiden y cambien nuestras vidas”, dijo.

El mandatario capitalino confirmó que acompañará las manifestaciones programadas en horas de la tarde para protestar contra los violentos.

“Hay movimientos ciudadanos que quieren expresarse y ciertamente los acompañaré”, indicó Peñalosa.

El alcalde se mostró convencido de que las investigaciones avanzarán rápidamente y habrá resultados en los próximos días contra los responsables del atentado.